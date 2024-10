Mann will Jacke in Laden stehlen

Von einem versuchten Ladendiebstahl am Freitag in der Bahnhofstraße berichtet die Polizei. Demnach hielt sich ein 27-Jähriger dort zur Mittagszeit in einem Bekleidungsgeschäft auf. Laut Polizei zog er sich eine Jacke an und wollte damit anschließend das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Er hatte wohl nicht mit der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter gerechnet.

Diesen fiel nämlich auf, dass der Mann das Geschäft ohne Jacke betreten hatte. Sie alarmierten die Polizei. Es stellte sich offenbar heraus, dass der Mann die Diebstahlsicherung des Kleidungsstücks entfernt hatte. Der Mann erhielt von den Beschäftigten ein Hausverbot. Die Jacke hatte einen Warenwert von rund 230 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den Mann. (ina)