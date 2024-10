Antenne-Bayern-Chef wechselt zu Klassik Radio nach Augsburg

Der bisherige Antenne-Bayern-Geschäftsführer Felix Kovac wechselt zu Klassik Radio. Der 56-Jährige werde zum Jahreswechsel neues Vorstandsmitglied der Klassik Radio AG, teilte das börsennotierte Medienhaus in Augsburg mit. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Kovac auf eigenen Wunsch die Privatradio-Gruppe Antenne Bayern nach fünf Jahren an der Spitze zu Ende Dezember verlässt.

Vorstandsvorsitzender und Gründer der Klassik Radio AG ist Ulrich Kubak. Neben künftig Kovac, der mit dem Wechsel beruflich in seine Heimatstadt zurückkehrt, zählt bisher bereits Tina Jäger als Vermarktungschefin (Chief Marketing Officer) zum Vorstand. «Mit Felix Kovac und Tina Jäger im Vorstand sind wir nun komplett und optimal für unsere ambitionierten Wachstumspläne aufgestellt», sagte Kubak der Mitteilung zufolge. (dpa)