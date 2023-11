Augsburg

08:59 Uhr

Neubaupläne für den "Parkkauf"-Komplex in Kriegshaber werden konkret

Das Areal rund um den ehemaligen Marstaller Hof soll neugestaltet werden. Der Eigentümer will das denkmalgeschützte Gebäude (links) erhalten, die anderen Komplexe sollen abgerissen werden.

Plus Seit Jahren steht das Gebäude an der Kreuzung Ulmer Straße/Kriegshaberstraße in Augsburg-Kriegshaber leer. Nun gibt es ein konkretes Konzept.

Von Stefan Krog

Die Pläne für eine Neubebauung des ehemaligen "Parkkauf"-Komplexes in Kriegshaber werden konkreter. Bereits seit einigen Jahren steht eine Umgestaltung der leerstehenden Flächen an (zuletzt residierte dort der Haushaltswaren-Discounter Thomas Philipps), nun hat ein Investor ein Nutzungskonzept für einen Neubau vorgelegt.

Erhalten wird der denkmalgeschützte Marstaller Hof an der Kriegshaber Straße, den das Staatstheater aktuell zwischennutzt. Das frühere Supermarktgebäude an der Kreuzung Ulmer Straße/Kriegshaberstraße soll komplett abgerissen und durch einen L-förmigen Bau ersetzt werden. Geplant ist dort ein großer Supermarkt im ersten Stock, im Erdgeschoss sollen vier Läden untergebracht werden, die über einen neu gestalteten Platz zwischen Marstaller Hof und dem Neubau zugänglich sind. In einer Tiefgarage soll Platz für 150 Autos sein, das südlich gelegene Parkdeck wird Platz für weitere 110 Fahrzeuge bieten. Der Marstaller Hof soll künftig Gastronomie und Läden beinhalten.

