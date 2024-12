Für die insolventen Harlekin-Spielstätten gibt es nun einen Käufer

Für den insolventen Spielhallenbetreiber Harlekin Spielstätten GmbH ist ein Käufer gefunden worden. Dies bestätigt der zuständige Insolvenzverwalter Alexander Zarzitzky auf Anfrage unserer Redaktion. Das Augsburger Unternehmen Noro-Automaten wird drei Standorte in Augsburg übernehmen.

Die Harlekin Spielstätten GmbH hatte im Juli 2024 Insolvenz anmelden müssen. Das Amtsgericht Augsburg bestellte Rechtsanwalt Zarzitzky von Anchor Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der Geschäftsbetrieb konnte in der folgenden Zeit aufrechterhalten werden, parallel begann die Suche nach möglichen Käufern. „Mit Noro-Automaten haben wir nun eine stabile Lösung für eine dauerhafte Fortsetzung des Geschäftsbetriebs gefunden“, erklärt Zarzitzky. Auch die bisherigen Beschäftigten sollen übernommen werden.

Noro-Automaten übernimmt Harlekin und erweitert Angebot an Spielhallen in der Region

Gegenstand der Übernahme sind die drei bisherigen Harlekin-Spielstätten in der Eichleitnerstraße, der Ulmer Straße und der Blücherstraße. Damit erweitert die Unternehmensgruppe von Noro-Automaten ihr Angebot. Bereits jetzt gehören in der Region Augsburg acht Spielhallenbetriebe mit dem Namen „Players Paradise“ zu Noro. „Mit den neuen Standorten können wir unsere Marktposition in der Region Augsburg weiter ausbauen und unseren Wachstumskurs fortsetzen“, kündigt Inhaber Harry Karolczyk an. Nach aktuellen Planungen soll die Umsetzung des Kaufvertrags zum Ende des Jahres erfolgen. Über die Konditionen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.