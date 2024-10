Hohe Mieten, gute Lage: So lebt es sich in neuen Viertel neben dem Augsburger Hauptbahnhof

Garten an Garten reiht sich aneinander, der Blick geht Richtung Gleise. Sträucher begrenzen die einheitlich angelegten privaten Grünflächen – trennende Zäune gibt es nicht. Darüber erheben sich Wohnblöcke, die durch transparente Lärmschutzwände miteinander verbunden werden. Was für die einen futuristisch anmuten mag, ist für andere steingewordene Eintönigkeit. Auf dem ehemaligen Ladehof-Areal neben dem Hauptbahnhof ist in den vergangenen Jahren ein neues Wohnquartier entstanden. 429 Wohnungen auf einer Gesamtwohnfläche von 19.000 Quadratmetern. Anfang August zogen die ersten Mieter ein. Aktuell stehen noch wenige Wohnungen leer. Wer hier wohnt, muss es sich auch leisten können.

