OB Weber zu Karstadt in Augsburg: "Konzentrieren uns auf Rettung"

Warum retten?



Der Sumpf ist zum fünften Mal konsolidiert und zum dritten Mal insolvent. Das heißt im Umkehrschluss, so wie der Laden in der Form existiert braucht ihn offensichtlich niemand.



Die Konsolidierungen und Insolvenzen bei Galarie, Kaufhof, Karstadt und was noch alles zeigen des Weiteren, dass das Management trotzt intensiver Bemühung (auch von Seiten des Steuerzahlers) nicht in der Lage war den Laden so zu drehen, dass er die Nachfrage der Menschen anspricht.



Deshalb:

Sozialistische Planwirtschaft aufgeben, das tote Pferd begraben und nicht weiter reiten und schnellst möglich überlegen, was man mit der Immobilie stattdessen anfangen kann.



Die Innenstadt ist im Wandel, die Zahl der „asozialen“, kleinkriminellen, Junkies und Besoffenen nimmt kontinuierlich zu. Unsere Innenstadt ist in jeder Ecke vollgemüllt, mit Graffiti verziert, volluriniert und nach dem Wochenende vollgekotzt. Jeder Zahlungskräftige Kunde hat da längst die Beine in die Hand genommen. Das sieht man auch an der zunehmende Zahl der leerstände.



Wenn man den Laden jetzt „rettet“ werden wir in 2-3 Jahren wieder hier stehen.

Antworten Melden