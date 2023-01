Kunde zu betrunken: Tattoo-Studio verweigert Dienst

Weil der Kunde zu betrunken war, hat ein Tattoo-Studio in Augsburg-Oberhausen den Dienst verweigert. Das gefiel dem 35-Jährigen gar nicht.

Ein 35-Jähriger wollte sich am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in einem Tattoo-Studio in der Ulmer Straße in Oberhausen ein neues Motiv stechen lassen. Dabei fiel jedoch auf, dass der Mann stark betrunken war, weshalb er aufgefordert wurde, das Studio wieder zu verlassen.

Wie die Polizei berichtet, verweigerte der 35-Jährige das und fing an, herumzubrüllen und beleidigte einen Mitarbeiter. Als der Betrunkene nach längerer Zeit immer noch nicht bereit war zu gehen, wurde die Polizei gerufen. Den mit mehr als zwei Promille alkoholisierten 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (AZ)

