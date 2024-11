Mann schlägt auf Auto und Insassen ein

Ein 34-jähriger Mann ging am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr, an einem parkenden Auto in der Donauwörther Straße vorbei und schlug zunächst laut Polizei auf die hintere Fahrzeugtüre. Deshalb stiegen drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren aus. Daraufhin habe der 34-Jährige die drei Männer geschlagen, die dabei leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen ihn. (ziss)

