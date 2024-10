Schöne Bescherung: Oberhausen sucht einen Christbaum

Man darf sich so langsam schon mal auf die Vorweihnachtszeit einstellen. Zum ersten Adventswochenende am 30. November und 1. Dezember findet der traditionelle Oberhauser Advent auf dem Helmut-Haller-Platz statt. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) in Oberhausen.

Angekündigt werden Leckerbissen, Chor- und Bläsermusik sowie ein Nikolausbesuch. In einigen der angemieteten 13 Stände werden adventliche Bastelarbeiten und Weihnachtsgebäck angeboten. Gesucht wird derzeit ein Weihnachtsbaum.

Die Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl hofft auf Unterstützung. Ein „schöner Baum, der den Platz schmückt“, soll gefunden werden. Ein passendes Exemplar sollte am besten in Oberhausen oder einem angrenzenden Stadtteil stehen. Der Nadelbaum sollte gleichmäßig gewachsen sein und eine Höhe zwischen acht und zehn Metern erreichen. Kontakt über die Mailadresse hannekoe@gmx.de - wenn möglich mit Foto vom Baum. (möh)