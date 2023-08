Zwei Männer gehen mit Glasflaschen aufeinander los

Der Besuch einer Gaststätte endet für zwei Männer im Streit. Sie gehen aufeinander los und werden handgreiflich.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einer Gaststätte im Augsburger Stadtteil Oberhausen der Streit zweier Männer eskaliert.

Wie die Polizei berichtet, hielten sich ein 25-Jähriger und ein 36-Jähriger gegen 03.15 Uhr in einer Gaststätte in der Ratdoltstraße auf, tranken gemeinsam mit anderen Gästen Alkohol und gerieten zunehmend in ein Streitgespräch. Dieses eskalierte schließlich und die beiden Männer gingen aufeinander los.

Dabei verletzten sie sich offenbar gegenseitig auch mit Glasflaschen und mussten medizinisch versorgt werden. Der 25-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Der Wert des 36-Jährigen lag bei über 1,8 Promille. (nist)