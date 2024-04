Rettungseinsatz in Pfersee: Stadtberger Straße für Verkehr gesperrt

Wegen eines medizinischen Notfalls war die Stadtberger Straße am Donnerstagabend etwa 45 Minuten lang für den Verkehr gesperrt. Auch die Straßenbahn fuhr nicht.

Zu einem größeren Rettungseinsatz ist es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in Pfersee gekommen: Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage bestätigte, war ein medizinischer Notfall vorangegangen. Offenbar musste eine Person reanimiert werden. Es soll sich um den Mitfahrer eines Pkw gehandelt haben. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren beteiligt. Deshalb musste ein Bereich der Stadtberger Straße circa 45 Minuten lang für den Verkehr gesperrt werden. Auch die Straßenbahn konnte nicht fahren, hieß es von Seite der Polizei weiter. Die betreffende Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Informationen gab es nicht. Auch Details zum Gesundheitszustand der Person wurden nicht bekannt gegeben. (AZ)