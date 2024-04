Plärrer

14:09 Uhr

Wann auf dem Plärrer wie viel los war

Besucherandrang am letzten Samstag des Osterplärrers: Fast 47.000 Menschen kamen an diesem Tag auf das Festgelände.

Plus Die Besucherzahlen des Plärrers wurden erstmals mit Sensoren gemessen. So lässt sich auch feststellen, zu welchen Zeiten der Festplatz besonders voll und wann es ruhiger war.

Von Jakob Stadler

Vormittags ist es ruhiger auf dem Plärrer, abends hingegen drängen sich die Menschen vor den Fahrgeschäften und sorgen für Stimmung in den Zelten. So weit, so klar – doch in diesem Jahr ist erstmals eine detaillierte Auswertung möglich. Denn auf dem Osterplärrer wurde die Zahl der Besucher durch Sensoren an den Eingängen erfasst, sodass sich genau nachvollziehen lässt, wie viele Menschen sich zu jeder Zeit auf dem Festgelände aufhielten.

Die Auswertung zeigt: Am vollsten war es jeweils am Freitagabend, gegen 21 Uhr – zu dieser Zeit fand das Feuerwerk statt. Der erste Plärrer-Freitag war der einzige Tag, an dem die Zahl kurzzeitig das vorgesehene Maximum erreichte: 18.751 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände. Die Besucherzahl fiel schnell wieder unter die zum Plärrer-Start festgelegte Obergrenze von 18.600 Menschen – der Wert wurde auf Grundlage der Notausgangskapazitäten berechnet. Die Stadt Augsburg, die unserer Redaktion die Zahlen zur Verfügung gestellt hat, weist darauf hin, dass systembedingt kleinere Messungenauigkeiten möglich seien – diese wären aber insgesamt nicht relevant.

