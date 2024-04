Jetzt ist klar: 430.000 Besucher kamen zum Augsburger Frühjahrsplärrer

Erstmals wurden Gäste auf Schwabens größtem Volksfest mittels Sensoren erfasst. Die Stadt erläutert, wie sie die Zahlen interpretiert.

Der Plärrer ist Schwabens größtes Volkszeit. Zweimal im Jahr findet er statt. Am Sonntag ist der Frühjahrsplärrer nach zwei Wochen zu Ende gegangen. Erstmals wurden am Plärrer Besucher exakt gezählt, moderne Technik macht's möglich. Am Montag gab die Stadt Augsburg auf Anfrage das Ergebnis bekannt. Es seien insgesamt 430.000 Besucher gewesen, hieß es. Dieser Wert liegt unter der Marke, mit der Schausteller und Stadt bislang in der Vermarktung des Volksfestes operierten. Sie sprachen stets von geschätzt einer halben Million Besucher, die auf das Fest kamen.

Mobile Sensoren zählten die Besucher an den jeweiligen Eingängen, wie hier an der Langenmantelstraße. Foto: Annette Zoepf

Die Zählung der Besucher hängt mit verschärften Sicherheitsauflagen zusammen. Um extremes Gedränge am Platz zu vermeiden, gilt nunmehr eine Besucherobergrenze. Die Marke lag bei 18.600 Besuchern, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen. Sie war im Verlauf des Plärrers von 15.900 nach oben geschraubt worden. Die kurzfristige Änderung sei möglich gewesen, weil die Fluchtwege ausgeweitet wurden, argumentierten Stadt und Polizei.

Am Sonntag endete der Augsburger Frühjahrsplärrer. Foto: Silvio Wyszengrad

Mithilfe von Sensoren wurden Besucher im Zugangsbereich erfasst. Ergebnisse der drei Zählstellen wurden an einen Server übermittelt und dort zeitlich synchronisiert miteinander verrechnet. Bei der Stadt geht man jedenfalls davon aus, dass das Gesamtergebnis von 430.000 Gästen realistisch sei. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle erläutert das Verfahren: "Das angewandte System hat über die Zahlen des Zu- und Abganges zuverlässig eine Zahl an aktuellen Besuchern auf dem kleinen Exerzierplatz ermittelt." Über die auf das Gelände kommenden Personen lasse sich somit am Ende des Tages eine Gesamtbesucherzahl errechnen. Somit sei jeder Besucher beim Betreten und Verlassen des Geländes gezählt worden, so Hübschle: "Kleinere Messungenauigkeiten ergeben sich systembedingt, sind aber insgesamt nicht relevant."

Die Schausteller hatten in ihrer Abschlussbilanz bereits von "einem guten Plärrer" gesprochen. Mit dem Besucheraufkommen zeigten sie sich zufrieden, auch wenn sie die Gesamtzahl zu diesem Zeitpunkt nicht kannten. Erfreulich sei ferner, dass Schwabens größtes Volksfest ohne große Zwischenfälle verlaufen sei. Diese Einschätzung teilt Wirtschaftsreferent Hübschle: "Der Frühjahrsplärrer war aus unserer Sicht ein rundum gelungener Plärrer." Nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden könne man zudem sagen, "dass es durchweg ein sicherer und friedlicher Plärrer war".

Der Augsburger Herbstplärrer beginnt am 23. August

Der Herbstplärrer beginnt am Freitag, 23. August. Er dauert bis Sonntag, 8. September. Zu den Höhepunkten zählt der Umzug am Samstag, 24. August. Mehr als 2000 Teilnehmer werden dann aus der Innenstadt zum Plärrergelände ziehen.

