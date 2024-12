Was kosten Glühwein und Bratwurst? Augsburgs Christkindlesmarkt im Preis-Check

8,50 Euro für den Prager Schinken in der Roggensemmel, sechs Euro für gebrannte Mandeln und nochmal sechs Euro für den Weihnachtstraum-Glühwein: Ein kulinarischer Besuch des Augsburger Christkindlesmarkt geht ins Geld. Vor allem, wenn man sich nicht überall die günstigste Standardvariante gönnt. Dabei haben die meisten Händler eigenen Angaben nach die Preise in diesem Jahr nicht erhöht. Eine Studie zu den Glühwein-Preisen auf deutschen Märkten bestätigt das und hat für den Augsburger Christkindlesmarkt einen Durchschnittspreis von vier Euro berechnet. Ein Anbieter in der Nachbarschaft unterbietet diesen Preis aber deutlich.

