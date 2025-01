Prostitution in Augsburg: Die Situation der Frauen wird erschwert

Es ist eine problematische Entwicklung, dass sich die Prostitution in Augsburg inzwischen in ein Umfeld verlagert, das noch anonymer und wechselhafter ist als ohnehin schon – weil es für die Behörden auch schwerer zu kontrollieren ist. So wichtig das Ziel auch ist, in dem Milieu Auflagen zu etablieren und Frauen zu schützen, so schwierig ist es in der Praxis, die gesetzlichen Vorgaben auch umzusetzen. Findet die Prostitution in oft wechselnden, privaten Wohnungen statt, birgt dies für die Frauen erhebliche Nachteile und Risiken.

