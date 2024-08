Die eigene Firma betrogen: Bewährungsstrafe gegen Ex-Vertriebsleiter

Nicht immer, wenn jemand schon mit 28 Jahren ein Bündel an Schulden mit sich trägt, ist ein Hausbau oder eine andere Investition die Ursache. Der ehemalige Vertriebsleiter eines Baustoffhandels hatte seinen Chef um über 30.000 Euro betrogen, Geld, das er jetzt per Wertersatzforderung in sein Urteil geschrieben bekam. Zudem wurde der Mann vor dem Augsburger Amtsgericht wegen Untreue zu einer Bewährungsfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.

