Kumpel mit Glasflasche malträtiert: Bauarbeiter erhält Bewährungsstrafe

Plus In einer Arbeiterunterkunft in Augsburg-Pfersee kommt es zu einem blutigen Streit. Im Prozess sind entscheidende Personen für die Justiz nicht greifbar.

Von Michael Siegel

Da war etwas los, in der Nacht des 30. Oktober 2021 in der Pferseer Leonhard-Hausmann-Straße: Ein Sondereinsatzkommando der Polizei umstellte eine Arbeiterunterkunft, in der sich ein mutmaßlich bewaffneter Mann aufhielt. Jetzt, knapp neun Monate später, stand dieser 47-Jährige, der einen Kumpel mit einer Glasflasche erheblich verletzt hatte, vor Gericht und wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Im Bereich Kirchbergstraße/Leonhard-Hausmann-Straße stehe ein blutüberströmter Mann. So lautete nach der Erinnerung einer Polizeibeamtin im Zeugenstand die erste Alarmierung am Abend des 30. Oktober 2021.

