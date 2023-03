Mann beschimpfte Chefs von Polizei und Justiz als Nazis

Plus Ein 44-Jähriger verschickte Faxe, bis das Papier ausging. Darin beleidigte er die Chefs von Polizei und Justiz. Warum er am Amtsgericht Augsburg dennoch freigesprochen wurde.

Er verschickte über das Internet so viele Faxe, im Rahmen des Strafverfahrens auch an das Gericht, den Verteidiger und den Sachverständigen, dass sogar in einem Fall dem Empfangsgerät das Papier ausging. Immer wieder beschimpfte ein 44-Jähriger via Fax die Chefs von Augsburger Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht in übler Weise als "verkommene Verfassungsleugner, rechtsextreme Neonazis, rotzfrech wie Adolf Hitler". Dafür musste er sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten.

Der Grund für das auffällige Verhalten des Mannes: Er machte die Behörden verantwortlich für seine – aus seiner Sicht – "existenzgefährdende Lage" nach einem Jahre langen Streit um Unterhaltszahlungen für sein Kind, die letztlich mit Pfändungen einhergingen. In diesem Zusammenhang ließ er bei der Polizei wegen "Unterschlagung von Eigentum" ermitteln. Dann beschwerte er sich, dass die Beamten nicht richtig arbeiteten. Mit der Zeit wurden seine Schreiben zunehmend beleidigend. Am Ende machte er Polizei und Justiz dafür verantwortlich, dass er nicht zu seinem Recht komme.

Polizei schickte Beobachter zum Prozess am Augsburger Amtsgericht

Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht schließlich einen Strafbefehl wegen Beleidigung in zehn besonders gravierenden Fällen und einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Dagegen legte der Mann Einspruch ein. Amtsrichterin Susanne Scheiwiller stellte dem 44-Jährigen im Prozess Anwalt Frank Thaler als Pflichtverteidiger zur Seite, wogegen sich der Angeklagte anfangs – erfolglos – zur Wehr setzte. Vorsichtshalber hatte die Polizei Beobachter zum Prozess geschickt. Das Gericht ließ zudem den Zutritt in den Sitzungssaal aus Sicherheitsgründen kontrollieren.

Der 44-Jährige, der jedoch ruhig auftrat, sagte, es gehe um sein Leben und seine Würde, um seine Rechtsgüter, er wolle seine Existenz zurück. Er sehe den Inhalt der Faxe durch die freie Meinungsäußerung gedeckt. Das Gericht hatte den psychiatrischen Sachverständigen Albrecht Stein um ein Gutachten gebeten. Darin kam der Professor zu der Einschätzung, dass der Paragraf 20, also die Schuldunfähigkeit des Angeklagten, nicht ausgeschlossen werden könne. Der 44-Jährige kämpfe für seine Interessen, allerdings auf einem falschen Weg. Er sei "psychisch zerrüttet".

Die Richterin musste den Angeklagten freisprechen

Weil das Gesetz die Schuldfähigkeit eines Angeklagten zwingend als Voraussetzung für eine Verurteilung vorsieht, musste Richterin Scheiwiller den Mann freisprechen. Sie schlug ihm vor, sich ans Betreuungsgericht zu wenden, um seine Probleme in den Griff zu bekommen. Da der Mann bislang weder mit Gewalt gedroht hat noch durch solche Delikte aufgefallen ist, sind die Mittel der Justiz erschöpft. Sollte der 44-Jährige weiterhin seine beleidigenden Faxe verschicken, könnten Strafverfahren in der Zukunft eingestellt werden.