Mann tarnt sich nach Gewalttat am Königsplatz mit Perücke

Am Königsplatz in Augsburg kommt es in der Stadt am häufigsten zu Gewaltdelikten. Ein Prozess am Amtsgericht drehte sich nun um eine Schlägerei und ein kurioses Täuschungsmanöver.

Plus Ein Prozess in Augsburg dreht sich um eine Schlägerei, bei der Scherben, eine Softair-Pistole und ein Elektroschocker eine Rolle spielen. Ein Täuschungsmanöver misslingt.

Der Begriff "Tarnen und Täuschen" entstammt der Sprache des Militärs. Viele Kreaturen tarnen sich und täuschen, um besser überleben zu können. So das berühmte Chamäleon, das sich in Farbe der Umgebung anpasst. Oder die Gespensterheuschrecke, die wie ein wandelndes Blatt daherkommt. Auch der Mensch tarnt und täuscht sehr gerne - vor allem bei kriminellen Aktionen. Bekannt sind Banküberfälle, bei denen die Räuber sich als Clowns, Faschingsnarren oder Weihnachtsmänner verkleideten, um nicht identifiziert werden zu können. Einen ähnlichen Trick versucht im März dieses Jahres auch ein 37-Jähriger, der nach einer Schlägerei in der Szene am Königsplatz das Weite suchte und von einem Polizisten in Zivil verfolgt wurde. Der Flüchtende zog sich rasch eine schwarze Perücke über seinen kahl geschorenen Kopf, um so in der Menschenmenge unterzutauchen. Das Täuschungsmanöver misslang.

Es war angeblich ein Streit um Schulden, der am frühen Abend des 19. März in den Königsplatzanlagen zu einer handfesten Attacke ausartete. Ein 24-Jährige zerschlug eine Bierflasche und ging mit der Scherbe auf seinen Kontrahenten, den 37-Jährigen, zu. Der hatte den Angriff offenbar schon geahnt und sich entsprechend gewappnet. Er zog eine Softair-Pistole und einen Elektroschocker aus der Jacke und bedrohte seinerseits den 24-Jährigen. Nach einigem Hin und Her stolperte der 37-Jährige und fiel zu Boden. Nun sah der Jüngere seine Zeit gekommen und fiel mit drei bislang teils noch unbekannten Mittätern über das am Boden liegende Opfer her, das durch Schläge und Tritte Verletzungen am ganzen Oberkörper erlitt.

