Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Messerstich in Göggingen: Wollte sie ihren Freund töten oder war es Notwehr?

Plus Oft hörten Nachbarn lautstarken Streit aus der Wohnung eines Paares in Göggingen. Ein Streit endete blutig. Vor Gericht schildert der Zeuge dramatische Szenen.

Von Peter Richter

Der Zeuge erinnert sich, wie er auf die Knie gesunken ist, keine Luft mehr bekam. Spätabends am Ostermontag. Seine Freundin hatte ihm gerade im Streit in der Küche ein Fleischmesser in die Brust gerammt. Jetzt sitzt Lisa Z. (Name geändert) vor ihm auf der Anklagebank des Landgerichts. Versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung wirft der Staatsanwalt der 32-Jährigen vor. "Ich habe sie angefleht, die Polizei anzurufen." Doch sie habe nur gemeint: "Ich solle mich nicht so anstellen." Während sie die Küche verließ, soll sie noch hinzugefügt haben: "Hoffentlich krepierst du."

