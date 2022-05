Student soll bei Mai-Demo Rauchtopf gezündet haben: Verfahren eingestellt

Plus Ein Mann soll auf der Mai-Demo in Augsburg einen Rauchtopf gezündet haben. Er bestreitet das, doch eine Polizistin belastet ihn.

Unbedarfter Politik-Student oder gedankenloser Straftäter? Das Verfahren gegen einen 23-jährigen Angeklagten wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Augsburger Amtsgericht wurde jedenfalls vorläufig eingestellt. Der Mann, dem vorgeworfen wurde, er habe auf der 1.-Mai-Demo 2021 einen sogenannten Rauchtopf angezündet, muss aber eine Geldauflage von 4000 Euro bezahlen, bevor die Angelegenheit endgültig eingestellt wird.