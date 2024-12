Angst im Treppenhaus: Mann drangsalierte Nachbarn in Lechhausen

Über ein halbes Jahr lang hat ein 55 Jahre alter Mann seine Nachbarn in einer Eigentums-Wohnanlage in Lechhausen in Angst und Schrecken versetzt. In dieser Zeit kam es zu drei massiven Übergriffen auf Mitbewohner und einen Besucher. Als die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung eine geladene Neun-Millimeter-Schreckschusswaffe fand, erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Jetzt musste sich der rabiate Mann wegen dieser Gewaltdelikte vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Nicolas Pfeil verantworten.

Klaus Utzni Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis