Corona-Impfung für Kinder: So groß ist die Nachfrage in Stadt und Land

Plus In der Region Augsburg sind bereits Tausende Fünf- bis Elfjährige gegen das Coronavirus geimpft worden. Wie Praxen und Impfzentren mit dem Andrang umgehen.

Vor knapp drei Wochen wurde der sechsjährige Ben zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Seine Mutter ist erleichtert. "Wir als Familie fühlen uns damit sicherer", sagt Kathrin Wiedemann, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Landkreis Augsburg lebt. Vor allem weil Ben engen Kontakt zu gleich drei Risikopatienten habe, sei die Entscheidung, ihn gegen Corona impfen zu lassen, schnell getroffen worden. Die erste Dosis habe der Sechsjährige gut vertragen. Noch im Januar soll er die zweite Impfung bekommen.