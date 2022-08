Region Augsburg

Zahl der Fälle steigt: Wie Krankenhäuser in der Region mit Totgeburten umgehen

Plus Trotz medizinischer Fortschritte melden Kliniken mehr Totgeburten. Der Trend zeigt sich auf niedrigem Niveau auch im Raum Augsburg. Die Entwicklung wirft Fragen auf.

Von Max Kramer

Nur sehr selten wird eine Geburt zum Abschied. Wenn es aber wieder einmal so weit ist, dann ist das "die absolute Katastrophe", sagt Manuela Franitza. Sie ist Leiterin der Sektion Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Uniklinikum Augsburg (UKA) - und hat als solche schon mehrere Totgeburten erlebt. "Für die Eltern ist das ein extrem tragisches Ereignis. Eines, nach dem niemand einfach so zum Tagesgeschäft übergehen kann. Auch wir nicht." Totgeburten sind Einzelschicksale, betont die Oberärztin, sie spricht von einer "absoluten Ausnahme". Und doch ist die Zahl der Totgeburten tendenziell gestiegen - in ganz Deutschland seit 2007 um rund ein Viertel. Diese Entwicklung zeichnet sich auch im Raum Augsburg ab - und wirft Fragen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

