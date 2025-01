Vizekanzler Robert Habeck wird gefeiert wie ein Popstar

Wer Robert Habeck live erleben will, der muss am Samstagabend einen Sicherheitscheck über sich ergehen lassen. Schon vor der Stadtbücherei sorgt ein Polizeiaufgebot für Aufsehen. Augsburgs Innenstadtrevierleiter Robert Maschke gibt seinen Beamten Anweisungen. Und dann sind da noch die Personenschützer des Bundeskriminalamtes, die den Grünen-Politiker und die über 300 Besucherinnen und Besucher in der ausverkauften Stadtbücherei nicht aus den Augen lassen. Diese feiern den Minister, der sich launig und offen zeigt, wie einen Popstar. Für den ersten Lacher sorgt Deutschlands Wirtschaftsminister schon, als er mit Kurt Idrizovic die Bühne betritt.

