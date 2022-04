Das Schmeckfestival kehrt im Mai zurück nach Augsburg

Wegen der Corona-Pandemie musste das Schmeckfestival in Göggingen 2020 und 2021 ausfallen. Nun findet es wieder statt. Was Besucherinnen und Besucher wissen müssen.

Das Schmeckfestival ist zurück. Vom 26. bis 29. Mai soll auf dem Gögginger Festplatz wieder geschlemmt werden, nachdem die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Was früher der Imbisswagen war, ist heute der Foodtruck: Rund 40 davon machen Ende Mai in Augsburg Station. Im Angebot ist Exotisches, Rustikales und Süßes - frisch zubereitet auf die Hand in den Mund. Dass die Kreationen auch ihren Preis haben, das schreckte die Augsburgerinnen und Augsburger in der Vergangenheit nicht ab. Die Organisatoren zählten seit dem Start im Jahr 2015 rund 40.000 Besucher pro Festival in Göggingen, die sich durch Burger mit Straußenfleisch, frittiertes Sushi oder schwarzes Eis probierten.

Ein Streetfoodklassiker: Auch Burger werden auf dem Schmeckfestival in Göggingen serviert. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Kinan Salameh, der das Schmeckfestival gemeinsam mit zwei Freunden veranstaltet, freut sich auf das Comeback - und ist guter Dinge: "Der gelungene Plärrerstart zeigt ja, wie sehr sich die Leute danach sehnen, wieder rauszugehen und etwas zu erleben."

Buntes Programm beim Schmeckfestival in Augsburg

Neben den Essens- und Cocktail-Ständen wird es auch bei diesem Schmeckfestival ein Bühnenprogramm geben. Laut Organisatoren werden Bands, Tänzerinnen und Tänzer, ein Zauberer und weitere Kreative erwartet. Auch einen Musikwettbewerb für Talente aus der Region soll es wieder geben - auf den Gewinner oder die Gewinnerin wartet ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Ein Kinderprogramm - inklusive "Süßigkeitenschleuder" und Schminken - wird ebenfalls angeboten. Wie auch eine Barber Lounge, in der sich Männer ihre Haare und den Bart schneiden lassen können.

Die Wiederauflage des Schmeckfestivals bringt aber auch Neues: Eine Tischtennisplatte, eine Playstation-Ecke und ein Kicker sollen laut Salameh zum noch längeren Verweilen auf dem Gelände einladen.

Streetfoodfestival in Göggingen: Öffnungszeiten und Parken

Das Schmeckfestival auf dem Gögginger Festplatz findet vom 26. bis zum 29. Mai statt. Donnerstag, Freitag und Samstag ist das Festival von 12 bis 23, am Sonntag bis 22 Uhr geöffnet.

Der Eintritt zum Schmeckfestival kostet drei oder fünf (inklusive Freigetränk) Euro. Rund um den Festplatz sowie am Rosenaustadion gibt es Parkplätze.

"Schlemmerpässe" für das Schmeckfestival zu gewinnen

