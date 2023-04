Secondhand Augsburg: Übersicht über Secondhand-Kleidungsläden in Augsburg

Welche Secondhand-Shops gibt es in Augsburg? Wo Sie in der Nähe gebrauchte Kleidung für Erwachsene und Kinder kaufen können, von Lechhausen bis Haunstetten.

Wer in Augsburg Secondhandkleidung kaufen will oder sich fragt, wohin mit den gebrauchten Klamotten, hat Glück: Die Auswahl an Secondhandläden ist groß in Augsburg, von Sozialkaufhäusern über Rot-Kreuz-Läden bis hin zu Designerboutiquen in der Innenstadt. Wir haben die Optionen nach Stadtteilen geordnet und beliebte Secondhandgeschäfte aufgelistet in Augsburgs Zentrum, in Lechhausen, Haunstetten, Pfersee, Oberhausen, Göggingen, Hochzoll und im Hochfeld. Auch, wo Sie secondhand für Babys und Kinder kaufen, Vintage-Kleidung finden und Kleiderspenden abgeben können, steht in diesem Artikel.

Aber warum eigentlich secondhand kaufen? Warum ist das oft besser als neue Ware? Wer kauft gebrauchte Kleidung? Ein Hauptgrund für viele Secondhand-Fans: Kleidung aus zweiter Hand schont die Umwelt und Ressourcen. Es wird weniger produziert, der Verpackungsmüll reduziert sich, und weniger Artikel landen im Müll. Und statt gebrauchte Klamotten zu entsorgen, kann man damit jemand anderem vielleicht eine Freude machen. Oder man geht selbst als Schnäppchenjäger auf die Suche nach Einzelstücken. Oft findet sich in Secondhandläden Kleidung, die individuell und einzigartig ist. Und das meistens günstiger als Neuware. Das kommt vor allem Eltern von Babys und Kleinkindern entgegen, da Kinder schnell aus ihrer Kleidergröße herauswachsen.

Hier ist unsere Übersicht über Secondhandläden in Augsburg:

Secondhand Augsburg: Vinty's, Onimos, Courtland und Co.

VINTY'S Secondhand Mode Augsburg

Infos und Sortiment : Auf zwei Etagen werden Mode, Vintage-Teile, Schuhe und Accessoires verkauft. Das Programm wechselt monatlich. Zum Beispiel gibt es je nach Jahreszeit Frühjahrs- oder Herbstmode, Trachtenmode, Vintage-Specials, Rabattaktionen, Baby- und Kindermode. Das Programm steht auf der Webseite von Vinty's. Das Vinty's nimmt gut erhaltene Ware als Spende entgegen – auch Schuhe, Taschen, Accessoires , Haushaltswäsche, Trachten etc. Durch den Erlös werden Entwicklungsprojekte finanziell unterstützt.

Webseite : vintys.de

: vintys.de Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag 11.00 bis 17.30 Uhr.

Aline Weyel leitet den Vinty's Shop im Oberen Graben. Neben Jeans, Shirts, Röcken und Hemden gibt es auch jahreszeitliche Mode. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

ONIMOS Vintage Store

Infos und Sortiment : In diesem Secondhandshop gibt es Vintage-Trends aus den 60er-, 70er-, 80er-, 90er- und 2000er-Jahren – online oder im Store in Augsburg . Ab 40 Euro sind Versand und Rückversand kostenlos.

Webseite : onimos.de

: onimos.de Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 11.00 bis 19.00 Uhr.

Birgit Fischer aus Augsbrug eröffnete am 4. April 2015 Onimos, Augsburgs ersten Slow Fashion Store. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Regardez Vintage

Infos und Sortiment : Vintage-Kleidung für Männer und Frauen, darunter klassische Marken wie Levi's Jeans, Sweatshirts, Caps und mehr Retro-Fashion. Regardez Vintage bietet außerdem ein Sofa, entspannte Musik, Karten und kühle Getränke für alle, die zum Entspannen vorbeikommen wollen.

Webseite : regardezvintage.de

: regardezvintage.de Öffnungszeiten : Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 14.00 bis 19.00 Uhr.

RETROAREA

Infos und Sortiment : In unmittelbarer Nähe zum Rathausplatz befindet sich dieser Laden, der Vintage- und Secondhandkleidung bekannter Marken anbietet, vor allem aus den 90er- und 2000er-Jahren. Auch einen Online-Shop gibt es. Gestartet haben das Projekt "Retroarea" im Jahr 2017 drei Freunde in Augsburg .

7, 86150 Webseite : retroarea.de

: retroarea.de Öffnungszeiten : Montag bis Samstag, 11.00 bis 19.00 Uhr.

COURTLAND'S Vintage und Second-Hand Store

Infos und Sortiment : Hawaii-Hemden, Schlaghosen, Jacken aus den 70er-Jahren, Collegejacken und mehr – original aus den USA . Das gibt es im Vintage- und Second-Hand Store von Carsten Hofacker , der seinen Laden seit Anfang der 90er-Jahre betreibt.

Webseite : courtlands.de

: courtlands.de Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 11.00 bis 16.00 Uhr.

Vintage & Kraetze

Infos und Sortiment : Zu kaufen gibt es in diesem Geschäft nahe dem Fischertor Vintage-Mode und Accessoires . 2022 waren die Besitzerinnen des Ladens auch mit einem Stand am Modular-Festival vertreten.

Online: instagram.com/vintageundkraetze

Öffnungszeiten : Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr, Samstag 11.00 bis 18.00 Uhr.

Zirbel 13

Infos und Sortiment : Seit 2020 befindet sich dieses Geschäft der SKM Augsburg (Kath. Verband für soziale Dienste) im ehemaligen Einrichtungshaus Gascher. Neben Secondhandkleidung gibt es auch Haushaltsartikel, Bücher, Spiele, Kunst und Kreatives aus der Zirbelwerkstatt, in der Langzeitarbeitslose Beschäftigung finden. Der Erlös kommt der Refinanzierung von Arbeitsprojekten des SKM Augsburg zugute.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Tintin Designer Secondhand

Infos und Sortiment : Ausgewählte Secondhand-Designer-Ware finden Schnäppchenjäger in diesem kleinen Laden am Predigerberg.

Webseite : Tintin Designer Secondhand

: Tintin Designer Secondhand Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 11.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 11.00 bis 15.00 Uhr.

Kleidsam Second Hand

Infos & Sortiment : Bei Kleidsam gibt es gebrauchte Designermode, Schuhe, Accessoires und Taschen, aber auch Neuware.

Webseite : kleidsamaugsburg.de

: kleidsamaugsburg.de Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 11.00 bis 18 Uhr, Samstag 11.00 bis 16 Uhr.

Kiloweise der Diakonie Augsburg

Infos & Sortiment : Wer einen Bedürftigkeitsnachweis besitzt, kann hier gebrauchte Kleidung und Waren des alltäglichen Bedarfs wie Bettwäsche oder Geschirr für drei Euro pro angefangenem Kilo kaufen. Der Secondhandladen ist auf Kleiderspenden angewiesen. Gewünscht ist gut erhaltene, saubere Kleidung (Elektroartikel, Spielwaren und Koffer dagegen nicht) – Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Webseite : diakonie-augsburg.de/de/kiloweise

: diakonie-augsburg.de/de/kiloweise Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr.

Secondhand Augsburg Lechhausen

Sozialkaufhaus Augsburg Lechhausen

Infos und Sortiment : Hier gibt es neben Secondhandkleidung für Frauen, Männer und Kinder auch Möbel , Haushaltswaren , Deko und Spielsachen. Kleinere Sachspenden werden direkt vor Ort angenommen, sofern sie funktionsfähig und sauber sind. Das Sozialkaufhaus Lechhausen ist eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation und eine von vier Verkaufsstellen der Arbeitshilfe 2000 in Augsburg . Weitere Verkaufsstellen sind das Riedinger Schnäpple , ein Möbellager im Riedinger Gewerbepark, das Sozialkaufhaus im Bärenkeller (Hirblinger Straße 130A) und ein kleiner Direktverkauf in der Elisabethstraße.

Webseite : sozialkaufhaus-lechhausen.de

: sozialkaufhaus-lechhausen.de Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 12.00 bis 17.00 Uhr.

Sie betreiben in der Steinernen Furt 55 das Sozialkaufhaus Lechhausen: Ines Büßler, Stefanie Riegel, Barbara Hofmann, Rosmarie Muser (vorn von links), Gerhard Skrapar und Martin Riegel (hinten von links). Foto: Michael Eichhammer (Archivbild)

Arbeitshilfe2000 Direkt – Second Hand

Infos und Sortiment : Ein diesem Laden der Arbeitshilfe 2000 werden Secondhandkleidung , Bücher, kleinere Möbel , Dekoartikel, Geschirr verkauft.

Webseite : arbeitshilfe2000.de

: arbeitshilfe2000.de Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch bis Freitag 12.00 bis 18.00 Uhr.

Rot-Kreuz-Lädle Lechhausen

Infos und Sortiment : Das Rot-Kreuz-Lädle Lechhausen bietet eine Auswahl an Kleidung, Kinderkleidung, Schuhen und Accessoires aus erster und zweiter Hand zu günstigen Preisen. Beraten wird man hier von ehrenamtlichen Helfern. Der Erlös aus dem Verkauf kommt sozialen Projekten zugute.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr.

Secondhand Augsburg Haunstetten

contact in Augsburg e. V. Sozialkaufhaus

Infos und Sortiment : Das contact ist das größte Sozialkaufhaus in Augsburg . Betrieben wird das große Gebrauchtwarensortiment vom Verein contact in Augsburg e. V. Es gibt fast nichts, was es hier nicht gibt: Von Secondhandkleidung für Kinder und Erwachsene, Bücher, Spielzeug , Lampen, Haushaltswaren , Fahrräder , Elektrokleingeräte bis hin zu Möbeln und eine Boutique mit edleren Stücken wie Kleider, Tracht, Hüte zu etwas höheren Preisen, damit die Preise für Essenzielles im restlichen Kaufhaus klein bleiben können. Das Konzept: Bedürftige arbeiten mit und helfen wiederum anderen Bedürftigen. Sachspenden kann man ins Sozialkaufhaus bringen oder abholen lassen.

Webseite : contanct in Augsburg

: contanct in Augsburg Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr.

Roswitha Kugelmann leitet das Sozialkaufhaus Contact in Haunstetten. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Secondhandmode kaufen in den Rot-Kreuz-Läden in Pfersee, Oberhausen und Göggingen

Neben dem Rot-Kreuz-Lädle Lechhausen gibt es in Augsburg noch weitere Shops des BRK, in denen Secondhandware angenommen und verkauft wird – mit dem Ziel, es allen Menschen zu ermöglichen, sich gut und günstig einzukleiden. Für Menschen mit geringem Einkommen, zum Beispiel Rentner, Schüler und Studenten, gibt es eine weitere Ermäßigung. Kleiderspenden – gut erhaltene, saubere Artikel – werden gerne angenommen, damit die Kleidung in den Secondhandgeschäften günstig verkauft werden kann. Der erzielte Erlös geht an soziale Projekte in der Region. Spenden können innerhalb der Öffnungszeiten in einem der Lädle, die ehrenamtlich betrieben werden, vorbeigebracht werden. Hier erfahren Sie mehr zu den vier Rot-Kreuz-Lädle des BRK Kresiverbands Augsburg-Stadt.

Rot-Kreuz-Lädle Pfersee

Infos und Sortiment : Secondhandkleidung für Erwachsene und Kinder, Schuhen und Accessoires stehen im Rot-Kreuz-Lädle zum Verkauf.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr.

Rot-Kreuz-Lädle Oberhausen

Infos und Sortiment : Auch im Oberhauser Lädle werden Secondhandklamotten sowie Schuhe und Accessoires zu erschwinglichen Preisen verkauft.

18, 86154 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr.

Rot-Kreuz-Lädle Augsburg-Göggingen

Infos und Sortiment : Im Gögginger Geschäft des Roten Kreuzes finden sie nicht nur Secondhandmode für Erwachsene und Kinder und Accessoires , sondern auch Spielzeug und Dekoartikel. Das Lädle in Göggingen nimmt entsprechend neben Kleiderspenden auch Schuhe, Bücher oder Haushaltsgeräte entgegen.

15, 86199 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Lädle in Göggingen. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Secondhand Augsburg Hochzoll

DIVERSES Kreativ & Flohmarkt Augsburg

Infos und Sortiment : Dieses Geschäft im Stadtteil Hochzoll nahe dem Bahnhof ist die Alternative zum gewöhnlichen Flohmarkt. Hier gibt es neue, gebrauchte und selbst hergestellte Artikel, da Verkäuferinnen und Verkäufer und kreative Köpfe im Diverses Regale und Regalfächer mieten können, um ihre Ware zu präsentieren. Am Ende der Mietzeit oder zwischendurch können sie sich das verdiente Geld auszahlen lassen. Käuferinnen und Käufer, Flohmarkt-Fans und Schnäppchenjäger finden so immer wieder ein neues Sortiment vor.

Webseite : diversesshop.de

: diversesshop.de Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 10.00 bis 18 Uhr.

Secondhand Augsburg Hochfeld

Mini-Klamotti Second-Hand

Infos & Sortiment : Das Ladengeschäft befindet sich im SOS-Familienzentrum Augsburg und verkauft gut erhaltene Secondhandkleidung für Babys und Kinder sowie Schuhe, Spiele, Bücher und weitere Dinge aus zweiter Hand. Alles für die Kleinen zu kleinen Preisen. Sachspenden werden angenommen.

23, 86159 Öffnungszeiten : Montag und Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr, Dienstag 15.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr, Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr.

Angelika Christl leitet das SOS-Familienzentrum im Hochfeld, in dem es auch einen Laden für Second-hand-Kinderkleidung gibt. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Secondhand Augsburg Göggingen

Madame – Anziehendes aus zweiter Hand

Infos und Sortiment : Secondhandmode für Frauen zu fairen Preisen bei individueller Beratung. Das ist das Konzept von Madame, wo Käuferinnen zwischen namhaften Marken, Schmuck und Accessoires stöbern können.

Webseite : madame-secondhand.de

: madame-secondhand.de Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch bis Freitag 11.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 11.00 bis 14.00 Uhr.

Sozialmarkt der Caritas Augsburg

Infos und Sortiment : Neben Secondhandklamotten für Kinder und Erwachsene hat der Sozialmarkt der Caritas auch Schuhe, Bücher, Spiele und mehr im Sortiment . Verkauft wird an Bedürftige, Spenden werden gerne angenommen.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr.

Secondhand Augsburg Oberhausen

Sozialkaufhaus – Augsburg

Infos & Sortiment : Das Sozialkaufhaus Augsburg ist ein Projekt der Arbeitshilfe 2000 . Verkauft werden hier Kleidung, Vintage-Kleidung, Bücher, Deko, Kindersachen, Haushalts- und Elektrogeräte, ausgewählte Möbel und mehr – alles zu günstigen Preisen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt komplett dem gemeinnützigen Verein und seinen Hilfeleistungen zugute. Spenden, ob Kleidung, Möbel oder Haushaltswaren , werden in gutem Zustand gerne angenommen. Kleinere Dinge kann man einfach vorbeibringen, größere unter Rücksprache. Das Sozialkaufhaus im Bärenkeller ist eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation und eine von vier Verkaufsstellen der Arbeitshilfe 2000 in Augsburg neben dem Riedinger Schnäpple , ein Möbellager im Riedinger Gewerbepark, dem Sozialkaufhaus Lechhausen und einem kleinen Direktverkauf in der Elisabethstraße.

Webseite : sozialkaufhaus-augsburg.de

: sozialkaufhaus-augsburg.de Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 12.00 bis 17.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 14.00 Uhr.

Mit Freude günstig kaufen ist der Slogan des Sozialkaufhauses im Bärenkeller. Foto: Michael Eichhammer (Archivbild)

In Augsburg gebrauchte Kleidung kaufen im Sozialkaufhaus

Hier nochmals Augsburger Sozialkaufhäuser in der Übersicht, in denen Secondhandkleidung angeboten wird: