Suche nach 83-Jähriger: Seniorin wird in Augsburg vermisst

Eine 83-jährige Frau wird seit Donnerstag im Raum Augsburg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin. Die 83-jährige Olga Maria Schmidbaur wurde am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, zuletzt im Bereich ihrer Wohnanschrift in Augsburg/Göggingen gesehen, teilt die Polizei mit. Danach verliert sich ihre Spur. Es bestehe der Verdacht, dass die Seniorin in hilfloser Lage umherirrt.

Seniorin in Augsburg vermisst: So wird sie beschrieben

Icon Vergrößern Olga Maria Schmidbaur wurde am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, zuletzt im Bereich ihrer Wohnanschrift in Augsburg/Göggingen gesehen Foto: PI Augsburg Süd Icon Schließen Schließen Olga Maria Schmidbaur wurde am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, zuletzt im Bereich ihrer Wohnanschrift in Augsburg/Göggingen gesehen Foto: PI Augsburg Süd

Beschrieben wird die Frau als ca. 160 cm groß, mit einer schlanken, ins hagere gehenden Figur. Sie trägt kurze weiß/graue Haare und eine Brille. Zuletzt war sie mit dunkelblauer Jeans, einem dunkelbraunen Mantel und schwarzen Winterstiefeln bekleidet.

Hinweise zum Verbleib von Frau Olga Maria Schmidbaur nimmt die Polizeiinspektion PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer: 0821/323-2710, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)