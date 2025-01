„Sonst verbrennt man zu viel Geld“: KKlub beendet den Regelbetrieb - Feiern gibt es trotzdem

Im Frühjahr 2012 eröffnete Andreas Kahn (Feinkost Kahn) den KKlub im Kongress am Park. Das Konzept: Restaurant, Bar und Club im James-Bond-Style. Die Räume und das Mobiliar sind in den Farben Schwarz, Weiß und Gold gehalten. Zwei Jahre später schloss Kahn das Restaurant, weil die Nachfrage fehlte. Nun erfolgt ein weiterer Schnitt: Der Regelbetrieb des Nachtclubs schließt. Am Samstag steigt die Abschiedsparty. Es wird aber nicht die letzte Feier in den Räumen am Wittelsbacher Park sein.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Kahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regelbetrieb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis