Beim FCA II stimmt das Klima nicht

Trainer Sepp Steinberger hat es nicht leicht mit seiner Mannschaft. Am Sonntag gastiert der FCA in Schalding-Heining.

Ein Abstieg der U23 wäre eine sportliche Katastrophe. Callsen-Bracker kann nicht helfen

Von Herbert Schmoll

Eigentlich wollte und sollte die zweite Mannschaft des FC Augsburg eine sorgenfreie Saison in der Regionalliga Bayern spielen. Doch wie in den vergangenen Jahren, so schwebt auch in diesem Herbst nach etwa einem Drittel der Spielzeit das Abstiegsgespenst ganz tief über der Rosenau. Nach 13 Spieltagen stehen erst magere 12 Punkte und Abstiegsrang 17 zu Buche. Der Druck für Alexander Frankenberger, Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), und Coach Sepp Steinberger wird immer größer. Dabei stellen Insider dem erst seit Januar beim FCA tätigen Steinberger ein gutes Zeugnis aus. Fleißig sei er, umgänglich und auch fachlich kompetent.

Trotzdem, das jüngste Team der Liga mit einem Durchschnittsalter von 20,81 Jahren konnte bisher die Erwartungen nicht erfüllen, und an Punkten werden letztlich auch die Übungsleiter gemessen. Steinberger machen dieselben Probleme zu schaffen, mit denen schon seine Vorgänger Christian Wörns und Dominik Reinhardt zu kämpfen hatten. Das ist in erster Linie der Übergang der Youngster vom Nachwuchs- zum Männerfußball. Nach den zwei Siegen zum Rundenstart konnte die Mannschaft ihr durchaus vorhandenes spielerisches Potenzial zu selten in Punkte umsetzen. Die Defensivabteilung ist mit zu vielen Fehlern (26 Gegentreffer in 13 Spielen) behaftet und dann scheint es auch um das Klima innerhalb des Teams nicht zum Besten bestellt zu sein. Vor allen Dingen einige der Jungprofis, die mit dem Bundesligateam trainieren, aber in der U23 spielen, sollen angeblich nicht immer bereit sein, sich ins Teamgefüge einzupassen.

Dies behaupten jedenfalls Leute aus dem Umfeld des Teams. Die Schwächen haben anscheinend auch die Verantwortlichen erkannt und wohl auch über Verstärkungen im Defensivbereich nachgedacht. So wurde bei den ehemaligen Profis Jan-Ingwer Callsen-Bracker und Christoph Janker über die Möglichkeiten eines Comebacks vorgefühlt, besagen jedenfalls Gerüchte. Callsen-Bracker hat allerdings andere Pläne. Der 34-Jährige arbeitet künftig beim Deutschen Fußballbund (DFB).

In der Akademie des Fachverbandes soll er den neu geschaffenen Bereich „Neuro-Athletik“ leiten. Jan-Ingwer Callsen-Bracker beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema und baute es als einer der ersten Bundesligaprofis in sein eigenes Training ein.

„Es ist eine große Ehre und tolle Herausforderung, in der DFB-Akademie künftig den Bereich Neuro-Athletiktraining aufbauen zu dürfen. Das gesamte Projekt der DFB-Akademie habe ich bereits intensiv verfolgt“, sagt Callsen-Bracker. Beim Neuroathletiktraining handelt es sich um die Weiterentwicklung des klassischen Athletiktrainings, indem das Gehirn und das Nervensystem als zentrale Elemente der Bewegungssteuerung vertiefend mit ins Training einbezogen werden.

Zurück zur U23 des FCA. Im Offensivbereich bekam das Team mit dem Israeli Joseph Ganda bereits eine Verstärkung. Allerdings, der 23-Jährige konnte mit seinen Kollegen vor Wochenfrist die bittere 2:3-Heimniederlage gegen den SV Heimstetten auch nicht verhindern. „In der Regionalliga wird dir nichts geschenkt. Wir müssen uns nach solchen Rückschlägen nun wieder aufrappeln, uns gegenseitig unterstützen und – das ist das Wichtigste – uns entwickeln und aus den Fehlern lernen,“ sagt Steinberger.

Dies wird sich am Sonntag (14 Uhr) zeigen, wenn der FCA beim SV Schalding-Heining (14. Platz) gastiert. „Keine angenehme Aufgabe“, weiß Steinberger. Ein Punkt ist Pflicht, ein Sieg könnte für Selbstvertrauen vor den nächsten Partien sorgen. Noch haben alle Beteiligten Zeit, den FCA wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Eine Abstieg käme einer sportlichen Katastrophe gleich und würde einen wichtigen Baustein des Nachwuchskonzeptes infrage stellen. (mit DFB-Presse)

