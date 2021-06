Beim Fußball sind 500 Zuschauer erlaubt, aber nur 100 dürfen stehen

Plus Die Corona-Regelungen für Zuschauer bei Freiluftveranstaltungen im Amateursport wurden gelockert. Fußballvereine sind erleichtert, dass die Pflicht für Sitzplätze wegfällt.

Wie viele Zuschauer sind bei Freiluftveranstaltungen im Amateursport wo erlaubt? Wie viele dürfen sitzen, wer darf wo stehen? Das aktuelle Hin und Her der Landespolitik in diesen Fragen hat vor allem die Verantwortlichen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) ziemlich auf die Palme gebracht.