02.11.2019

DJK Hochzoll unter Druck

In der dritten Liga enttäuscht die Mannschaft von Trainer Roppel bislang

Nach der Niederlage gegen Aufsteiger Erfurt zeigte sich Nikolaj Roppel tief enttäuscht. „Wir müssen etwas ändern, allgemein und an der Einstellung“, betonte der Trainer der DJK Augsburg-Hochzoll. Mit hohen eigenen Ansprüchen war der Drittligist in die Saison gegangen, einmal mehr wollte er eine gute Rolle spielen und sich im oberen Tabellendrittel behaupten. Doch weit gefehlt. Ein Sieg aus vier Begegnungen bedeutet aktuell den letzten Tabellenplatz. Am Wochenende bietet sich nun Gelegenheit, diese äußerst ernüchternde Bilanz zu schönen. Die Volleyballerinnen können in der Partie beim Tabellensechsten TSV Eibelstadt (Samstag, 16 Uhr) zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Und dass die angekündigten Veränderungen des Trainers sich unmittelbar in Zählbarem bemerkbar machen. (joga)

Themen folgen