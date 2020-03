11:54 Uhr

FCA II ärgert den Tabellenführer

Augsburger knöpfen dem Regionalliga-Spitzenreiter Türkgücü München einen Punkt ab. Für die Gastgeber wäre allerdings noch mehr drin gewesen

Von Herbert Schmoll

Als der ausgezeichnete Unparteiische Wolfgang Haslberger die Regionalliga-Partie zwischen dem FC Augsburg II und Spitzenreiter Türkgücü München nach 94 Minuten abpfiff, sah man im Rosenaustadion fast nur in zufriedene Gesichter. Nicht nur auf der Tribüne, die mit fast 1000 Besuchern so gut wie lange nicht mehr gefüllt war, sondern auch bei Spielern und Trainern. Beide Teams hatten an dem 1:1-Unentschieden nichts auszusetzen.

Dass die beiden Kontrahenten im ersten Spiel nach der Winterpause kein Feuerwerk abbrennen würden, davon war nach der langen Pause auszugehen. Doch den Zuschauern wurde eine intensive, kampfbetonte und bis zur letzten Minute spannende Partie serviert.

Bis zur Pause war Abtasten angesagt, die beste Möglichkeit vergab der Augsburger Nachwuchs durch Maurice Malone (6. Minute). Im zweiten Abschnitt wurde die Partie wesentlich interessanter. Nicht zuletzt durch den Augsburger Führungstreffer. Nach einer Ecke von Christopher Lannert köpfte Nicola Della Schiava zum 1:0 (56.) ein. Nun zeigten beide Teams, dass sie auch spielerisch einiges zu bieten hatten, und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch.

FCA-Keeper Leneis pariert hervorragend

Zwischen der 60. und 70. Minute spielte der FCA allerdings einige vielversprechende Konter nicht zielgerichtet zu Ende und so blieb der Spitzenreiter im Spiel. Auch die Oberbayern hatten eine ausgezeichnete Möglichkeit, doch da parierte FCA-Keeper Benjamin Leneis hervorragend gegen Türkgücü-Stürmer Kasim Rahibic. In der 73. Minute fiel doch der Ausgleich. „Da haben wir es den Türken zu leicht gemacht“, haderte Augsburgs Coach Sepp Steinberger mit seiner Defensivabteilung. Patrick Hasenhüttl schob zum 1:1 ein (76.). Ein Resultat, mit dem sich auch Steinberger anfreunden konnte. „Natürlich wäre mehr drin gewesen, doch am Ende war es ein gerechtes Resultat“, lautete des Trainers Fazit.

FC Augsburg II Leneis – Della Schiava, Stanic, Jürgensen, Jakob – J. Schuster, Hofgärtner – Schwarzholz (71. M’bila), Lannert (88. Lobenhofer) – Petkov, Malone (73. Mergel)

Tore 1:0 Della Schiava (56.), 1:1 Hasenhüttl (76.) Schiedsrichter Haslberger (St. Wolfgang) Zuschauer 936

