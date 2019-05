13:43 Uhr

Für TC Schießgraben läuft´s

Weil Spitzenspieler Alexander Lazarov kurzfristig einsatzfähig ist, kann der Bayernliga-Aufsteiger mit 7:2 einen deutlichen Sieg beim TC Piding feiern

Von Andrea Bogenreuther

Aufatmen und große Freude bei den Tennisspielern des TC Schießgraben: die erste Männermannschaft hat als Aufsteiger das erste Match in der Bayernliga gewonnen und damit auch die ersten Punkte für das große Saisonziel, den Klassenerhalt, gesammelt. Die Augsburger setzten sich deutlich mit 7:2-Sieg beim TC Piding durch.

Ihre Stärke hatten sie dabei dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass ihr Spitzenspieler von der Setzliste, Alexander Lazarov, am Freitagabend noch seine kurzfristige Zusage für einen Einsatz gegeben hatte. „Er hat am Montag einen Termin in München und auf dem Weg dorthin noch zwei Tennisschläger eingepackt“, freute sich Schießgrabens sportlicher Leiter Michael Thor über die unerwartete Unterstützung. Der bulgarische Profi machte denn auch kurzen Prozess mit seinem Gegner Mark Kovacs aus Ungarn und siegte überlegen mit 6:1 und 6:2.

Von ihrer Nummer eins motiviert kamen auch Lazarovs Kollegen in den Einzeln durchweg zu Erfolgen. Die meisten in nur zwei Sätzen. Nur Lukas Vejvara und David Simunek wurden von ihren Pidinger Gegnern in den dritten Satz gezwungen, doch auch sie hatten das bessere Ende für sich. So stand bereits eine 6:0-Führung nach den Einzeln zu Buche.

Weil in den Doppeln Hannes Wagner und Nico Kleber ebenfalls noch einen Sieg gegen das österreichische Duo Farnleitner/Kollmann nachlegten, war der 7:2-Erfolg für Schießgraben unter Dach und Fach gebracht. „Die Erleichterung ist groß“, gestand Thor angesichts der ersten zwei Zähler für sein Bayernliga-Team.

Lazarov ist auch nächste Woche im Einsatz

Die nächsten könnten auch schon am nächsten Wochenende folgen, denn Spitzenspieler Lazarov hat angekündigt, auch dort einsatzbereit zu sein. Dann geht es zum TTC Bad Wörishofen, der gegen den GW Luitpoldpark München eine 0:9-Klatsche einstecken musste. „Das ist ebenfalls ein Gegner, gegen den wir Punkte holen müssen“, sagt Thor mit Blick auf die nächste Herausforderung für seine Mannschaft.

