vor 2 Min.

Hochzoller Volleyballerinnen belohnen sich

Beim 3:0-Sieg gegen Ansbach zeigen die Hochzoller Frauen ihr Können und wehren sich mit aller Kraft gegen den möglichen Abstieg. Noch ist allerdings nicht klar, ob das reicht

Von Andrea Bogenreuther

Was für eine Freude: Die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll haben endlich einmal wieder ihr Leistungsvermögen konsequent abgerufen und den bisherigen Tabellenvierten der Dritten Liga Ost, den TSV Ansbach , mit einem 3:0-Sieg vor rund 100 Zuschauern aus der eigenen Halle gefegt. Ein Erfolg für die zuletzt so angeschlagenen Gemüter. Die DJK ist zwar immer noch Tabellenschlusslicht, doch der Rückstand auf Eibelstadt (ein Punkt) und Mauerstetten (zwei Punkte) ist zusammengeschmolzen, was die Hoffnung nährt, den Klassenerhalt mit Unterstützung der anderen Vereine vielleicht doch noch zu schaffen.

Zwei Partien (am 15. März beim TV Fürth 1860 und am 21. März zu Hause gegen den SV Mauerstetten ) stehen für die Hochzollerinnen in dieser Saison noch aus. Bis zum großen Finale in der Hochzoller Zwölf-Apostel-Halle wird es wohl offen sein, ob es für die DJK in ein achtes Jahr in der Dritten Liga geht oder nicht. Zumal man davon abhängig ist, wie die Konkurrenz spielt. Am Sonntag wurden noch zwei Nachholspiele ausgetragen, auf den Tabellenvorletzten hat die DJK nun noch einen Punkt Rückstand, auf den Drittletzten Mauerstetten drei.

Zuspielerin Lisa Schnürer kehrt zurück

Doch mit großen Rechnereien wollten sich die Hochzollerinnen am Samstag nach ihrem furiosen 25:20, 25:15 und 25:22-Sieg vor heimischem Publikum erst einmal nicht beschäftigen. Bei Team und Trainer Nikolaj Roppel überwog die Freude darüber, dass endlich mal wieder alles passte – in Annahme, Abwehr und vor allem Angriff. Großen Anteil hatte daran natürlich auch die personelle Lage, denn auf der zentralen Zuspieler-Position war Lisa Schnürer nach ihrer auskurierten Verletzung zurückgekehrt. Und wie schon im letzten Heimspiel war auch wieder Jaqueline Hall im Einsatz, die sich schon gegen Eibelstadt im Angriff als Top-Verstärkung erwiesen hatte. Dass sich Ansbach zudem auch ungewöhnlich viele und leichte Angabe-Fehler leistete, spielte den Hochzollerinnen zusätzlich in die Karten.

„Alleine können wir uns nicht mehr rausziehen, sondern sind auf die Ergebnisse der anderen angewiesen, aber wir werden bis zum Schluss alles geben“, hatte Spielführerin Schnürer schon vor der Partie versprochen. Dieser neu heraufbeschworene Kampfgeist verfehlte seine Wirkung nicht – und die Hochzollerinnen belohnten sich mit den so wichtigen zwei Matchpunkten.

DJK Augsburg-Hochzoll Schnürer, Auer, V. Kulig , N. Kulig , Slomka, Müller, Drigalski, Hall, Westenkirchner, Bender, Wagner, Wiskirchen

Themen folgen