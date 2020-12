vor 32 Min.

Joggen rund um Augsburg: Reizvolle Laufstrecken in der Region entdecken

Plus Hobbyläufer vermissen heuer traditionelle Wettkämpfe. Für Abwechslung können neue Routen sorgen. Wir zeigen sieben Strecken in der Augsburger Region - auch für Walker und Wanderer.

Von Wilfried Matzke

Winterlaufserien, Weihnachtsläufe und Silvesterläufe locken normalerweise im Dezember zahlreiche Hobbyathleten an den Start. Diese Rennen fallen heuer der Pandemie zum Opfer. Darunter sind Traditionsveranstaltungen, wie der 54. Gersthofer Silvesterlauf und die 43. Augsburger Winterlaufserie. Die winterlichen Wettkampfmöglichkeiten dürften viele Ausdauersportler vermissen. Für Abwechslung im Trainingsalltag kann ersatzweise die Entdeckung neuer Routen sorgen. Dies sollte Corona-gerecht erfolgen, also nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Nachfolgend werden sieben Laufstrecken in unserer Region präsentiert, die sich jeweils durch einen besonderen Reiz auszeichnen. Natürlich eignen sich diese Routen auch für Walker mit oder ohne Stöcke sowie für Wanderer.

Laufstrecke zwischen Neusäß und Holzwinkel: Route 1 - auf der Weldenbahn

Die angenehmen Streckenführungen ehemaliger Bahntrassen lassen Läuferherzen höherschlagen. In Neusäß beim Volksfestplatz an der Georg-Odemer-Straße beginnt der asphaltierte Weldenbahnradweg. Mit kaum bemerkbaren Steigungen und wenigen Straßenquerungen führt die Tour durch die harmonische Landschaft des schwäbischen Holzwinkels. 17,3 Kilometer sind es bis zum einstigen Endbahnhof in Welden.

Lauftipps für Jogger und solche, die es werden wollen 1 / 8 Zurück Vorwärts 1. Lieber langsam

Die meisten Anfänger laufen bzw. joggen zu schnell. Ein langsames Tempo, bei dem man sich noch bequem unterhalten kann, ist für die Gesundheit wesentlich sinnvoller. Sparen sie als Neuling nicht mit Gehpausen und steigern sie ihr Programm nur langsam. Trainieren sie stets so, dass es Freude macht. Der Endspurt im Training ist unsinnig.

2. Kein falscher Ehrgeiz

Achten sie immer auf ausreichende Regeneration. Optimal für ihre Gesundheit ist aus medizinischer Sicht ein drei- bis viermaliges Lauftraining jede Woche mit einer Dauer von jeweils 30 bis 45 Minuten. Aber bereits ein Joggen einmal pro Woche zeigt bald einen positiven Effekt.

3. Erst mal zum Arzt

Ab dem 35. Lebensjahr oder wenn sie einige Jahre keinen Sport getrieben haben, dann sollten sie vor Trainingsbeginn unbedingt einen Arzt konsultieren.

4. An der Haustür starten

Beginnen sie ihr Training, wenn irgendwie möglich, von zu Hause. Dies spart Zeit und schont die Umwelt. Grünanlagen, Wiesen und Wälder ermöglichen den meisten recht gute Laufstrecken direkt ab ihrer Haustür.

5. Richtige Schuhe

Wenn ihnen der Laufsport zusagt, dann sollten sie sich bald eine gute, das heißt funktionelle Ausrüstung gönnen. Besonders die Laufschuhe müssen zu ihren individuellen Anforderungen (Fußfehlstellung, Gewicht, Geschlecht, ...) passen. Suchen sie sich ein Sport-Fachgeschäft, das eine spezielle und intensive Beratung anbietet.

6. Genug trinken

Trinken sie stets reichlich. Ihr Körper braucht täglich mindestens zwei bis drei Liter Flüssigkeit. Ihre letzte Mahlzeit vor dem Ausdauersport sollten sie zwei bis vier Stunden vorher eingenommen haben. Im Sommer sollten Sie bereits vor dem Laufen reichlich trinken. Wenn Sie länger als eine Stunde laufen, ist es ratsam auch unterwegs zu trinken.

7. Gefahren beachten

Verzichten sie bei fieberhaften Infekten und kritischen Ozonwerten auf das Training. Vorsicht auch bei hohen Temperaturen und starker Luftfeuchtigkeit. Im Sommer eignen sich die frühen Morgenstunden und der Abend am besten zum Joggen. Außerdem sollten Sie immer Sonnenschutz tragen, sowie helle und luftige Kleidung.

8. Vielseitig sein

Laufen sie lieber einmal weniger in der Woche und sorgen stattdessen für einen Ausgleich. Regelmäßig Gymnastik oder Krafttraining runden ihr sportliches Programm optimal ab.

Joggingstrecke zwischen Meitingen und Thierhaupten: Route 2 - beidseits vom Lech

Immer das Wasser im Blick lässt sich an Flussufern herrlich laufen. Eine interessante Strecke entlang vom Lech, einem Lechaltwasser und dem Lechkanal startet östlich der Lechbrücke zwischen Meitingen-Waltershofen und Thierhaupten. Dieser markierte Lech-Rundweg über 9,1 Kilometer führt auch durch das Naturschutzgebiet Lechauen. An der Staustufe Ellgau wird der Fluss überquert und am westlichen Ufer geht es zurück.

Malerische Aussichten gab es an den Weihern im Anhauser Tal. Bild: Elmar Knöchel (Archivbild)

Laufstrecke durchs Anhauser Tal: Route 3 - bis nach Burgwalden

Wendepunktstrecken in Tälern erschließen bei geringster Steigung schöne Landschaften. Durch das Anhauser Tal führt der Schwäbisch-Allgäuer Wanderweg. Dieser ist mit einem blauen Kreuz gekennzeichnet. Vom Parkplatz am Sportplatz im Diedorfer Ortsteil Anhausen bis zum Bobinger Stadtteil Burgwalden sind es 6,2 Kilometer. Entlang der idyllischen Tour passiert man etliche Fischweiher und den Burgwalder Golfplatz.

Joggen im Friedberger Hügelland: Route 4 - im Eurasberger Forst

Laufstrecken mit einem moderaten Auf und Ab sorgen für zusätzliche Trainingseffekte. Als größtes Laufgebiet im Friedberger Hügelland gilt der Eurasburger Forst. Eine gelb-blau markierte Runde von 10,3 Kilometern startet am Kirchplatz von Eurasburg. Es geht nicht nur durch den Staatsforst, sondern auch durch eine anmutige Wiesenlandschaft. Die kleinen, gut belaufbaren Anstiege summieren sich auf 165 Höhenmeter.

Im Siebentischwald kann man vier UNESCO-Welterbe-Objekte der uralten Augsburger Wasserwirtschaft entdecken. Bild: Silvio Wyszengrad

Laufstrecke in Augsburg: Route 5 - durch den Siebentischwald

Routen mit Wald, Wiesen und Wasser stärken die Psyche. Auf diese Kombination trifft man im Augsburger Siebentischwald, dem nördlichen Teil des Stadtwalds. An der Sportanlage Süd beginnen markierte Runden über drei, fünf und acht Kilometer. Laufend entdecken kann man auch vier UNESCO-Welterbe-Objekte der uralten Augsburger Wasserwirtschaft. Die Rede ist vom Hochablass, Galgenablass, Wasserwerk und Kanustrecke.

Sport in Corona-Zeiten: So geht es richtig 1 / 4 Zurück Vorwärts Die meisten Mediziner raten trotz oder gerade wegen des Coronavirus’ aktuell zu moderater körperlicher Aktivität. Dabei gibt es allerdings einiges zu beachten, um eine Infektion möglichst auszuschließen und gesund zu bleiben. Diese Tipps sind nach Expertenmeinungen wichtig für Hobbysportler, die weiter in der Natur aktiv bleiben wollen.

Abstand Um Risiken zu vermeiden, sollten Jogger und andere Athleten zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei Meter Abstand zu ihren Nebenleuten halten. Das Virus verteilt sich nämlich ähnlich wie Rauch in der Luft – mal sinkt es schneller, mal langsamer zu Boden. Eine Ansteckung beim Joggen ist also durchaus denkbar – genauso kann man auch selbst andere infizieren.

Wetter Tatsächlich spielt es Fachleuten zufolge eine entscheidende Rolle für das Infektionsrisiko, wie die Witterung ist, wenn man sich draußen bewegt. Die Gefahr ist demnach bei neblig-feuchtem Wetter am größten, vor allem dann, wenn gleichzeitig wenig Wind geht. Den gegenteiligen Effekt haben UV-Strahlen: Sie sind schlecht für Viren. Empfehlenswert ist es demnach, die Gut-Wetter-Phasen abzupassen und sich dann die Laufschuhe anzuziehen oder auf das Rad zu schwingen. So macht es mehr Spaß und ist auch noch gesünder.

Belastung In der aktuellen Lage sollten die Sportart und die Belastung nicht allzu abrupt gewechselt werden, sind sich Ärzte einig. Dies erhöht das Risiko einer Verletzung. Sportmediziner Perikles Simon erklärt: „Das zieht dann wiederum einen Arztbesuch nach sich, der aktuell auch immer ein Restrisiko birgt.“ Bestenfalls absolviert man sein Sportprogramm also einfach so, wie man es auch vor dem Coronavirus getan hat – sofern das derzeit geht. Bei zu hoher Intensität der körperlichen Betätigung ist das Immunsystem in den folgenden bis zu vier Stunden anfälliger als normalerweise – und somit empfänglicher für Infekte. (dpa)

Joggen rund um den Mandichosee: Route 6 - an der Lechstaustufe 23

See-Umrundungen haben ihren ganz besonderen Reiz. Für eine Runde um den Mandichosee, wie die zwei Quadratkilometer große Lechstaustufe 23 offiziell heißt, muss man 8,5 Kilometer absolvieren. Es geht in südlicher Richtung entlang des Lechs bis zur Staustufe 22, wo der Fluss überquert wird. Parken kann man bei der Staumauer zwischen Königsbrunn und Mering oder am östlichen Ufer dieses Segel- und Surfer-Reviers.

Laufen in den westlichen Wäldern: Route 7 - mit jeder Menge Höhenmetern

Naturpark-Label garantieren schöne Laufstrecken. Im Naturpark „ Augsburg - Westliche Wälder“ haben die Eiszeiten für eine bucklige Moränenlandschaft gesorgt. Besonders profilierte Touren starten an der Freizeitanlage zwischen den Fischacher Ortsteilen Willmatshofen und Itzlishofen. Die drei markierten Runden gehen über 5,9 Kilometer mit 125 Höhenmetern, 8,2 Kilometer mit 174 Höhenmetern und 13,8 Kilometer mit 280 Höhenmetern.

Karte: Hier finden Sie weitere schöne Lauf-Strecken in Augsburg

Sie möchten noch mehr Empfehlungen für schöne Laufstrecken, aber lieber innerhalb der Stadt Augsburg? Sechs weitere Jogging-Strecken finden Sie auch in unserer Karte.

Falls die Karte bei Ihnen nicht richtig angezeigt wird, gelangen Sie mit diesem Link direkt zur Vollbild-Anzeige.

Hinweis zur Navigation: Das Symbol oben links öffnet die Liste, über die sich die sechs Laufstrecken auswählen lassen. Sie können die Karte frei bewegen, zoomen und in eine Satellitenansicht wechseln. Für eine bessere Übersicht öffnet das Symbol oben rechts die Vollbild-Anzeige.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen