Kanuslalom

19:54 Uhr

Augsburger Slalomkanutin Elena Apel: „Ich bin mir treu geblieben“

Bronzemedaillengewinnerin Elena Apel (links) strahlt mit Silbermedaillengewinnerin und Teamkameradin Ricarda Funk um die Wette. Es ist die zweite Medaille in dieser Saison für Apel in einem großen internationalen Wettkampf.

Plus Elena Apel holt in Markkleeberg mit Bronze im Kajak ihre erste Weltcup-Medaille. Damit zeigt sie, dass sie in beiden Bootskategorien auf Spitzen-Niveau fahren kann. Canadierfahrer Sideris Tasiadis überzeugt mit Silber.

Von Andrea Bogenreuther

Immer wieder erreichten Slalomkanutin Elena Apel in den vergangenen Jahren gut gemeinte Ratschläge. Der Tenor war immer der gleiche. Dass sie sich irgendwann für eine Bootskategorie entscheiden müsse, um nicht durch die Doppelbelastung von Canadier und Kajak zu viel Kraft zu verlieren und schneller zum Erfolg zu kommen. Doch die 22-jährige Paddlerin, Tochter des Augsburger Kajak-Bundestrainers Thomas Apel, möchte sich einfach nicht entscheiden – und vertraut ihrem eigenen Weg.

