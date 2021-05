Kanuslalom

12:24 Uhr

Augsburger Slalomkanutin Hannah Süß überzeugt in Markkleeberg

Plus Die 17-jährige Friedbergerin Hannah Süß erobert sich in ihrem letzten Junioren-Jahr einen Platz im Nationalteam. Auch Christian Stanzel vom Augsburger Kajak Verein gelingt der Sprung.

Von Andrea Bogenreuther und Uta Büttner

Im Kanupark Markkleeberg in Sachsen kämpften 45 junge deutsche Slalomkanuten nach langer Wettkampfpause um den Einzug in die Junioren-Nationalmannschaften in den Disziplinen Kajak Einer und Canadier Einer. Darunter auch die Talente der beiden Augsburger Vereine AKV und Kanu Schwaben in der Altersklasse bis 18 Jahre. Hervorragende Ergebnisse erzielte dabei die Schwaben-Kanutin Hannah Süß, die in beiden Disziplinen startete und im Kajak Einer souverän den Platz im Nationalteam sicherte.

