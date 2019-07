vor 52 Min.

Kein Hitzefrei für FCA-Profis

Im Trainingslager werden die Einheiten trotz der hohen Temperaturen nur geringfügig reduziert. Denn am Donnerstag steht die Partie gegen Galatasaray Istanbul an

Von Aus Tirol berichtet Robert Götz

Es wird immer heißer im Trainingslager des FC Augsburg. Am vierten Tag in Bad Häring in Tirol steigt das Thermometer schon um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz des FC BW Bad Häring auf über 30 Grad. Doch Trainer Martin Schmidt konnte, bis auf die Trinkpausen nach jedem Übungsblock, darauf keine große Rücksicht nehmen. „Ob es jetzt 35, 28 oder 30 Grad sind, ist nicht so wichtig. Es hat auch noch keiner über die Hitze geklagt. Aber wir dosieren die Intensität und die Inhalte, dass man nicht immer an der höchsten Schwelle arbeitet.“

Und am Nachmittag, wenn auch auf dem Hochplateau oberhalb des Inntales am Fuße des Pölven die Hitze am größten ist, lässt auch Schmidt Nachsicht walten und fährt die Anforderungen etwas herunter. „Da sind wir nicht mehr in der Intensität wie am morgen.“

Doch am Mittwochmorgen forderte er unter den Augen von Stefan Reuter (FCA-Geschäftsführer Sport), FCA-Chef Klaus Hofmann, Michael Ströll (Geschäftsführer Finanzen), Chefscout Timon Pauls und Ex-Bayer-Trainer Heiko Herrlich, der das anspruchsvolle Training seines Kollegen den zweiten Tag in Folge beobachtete, 90 Minuten lang physisch und psychisch viel von seinen Spielern. Vor allem in Sachen Viererkette und Sechserblock im Defensivverhalten. Denn es geht langsam in die Phase hinein, in der die Feinheiten herausgearbeitet werden. Diese wird Trainer Martin Schmidt bei den Testspielen am Donnerstag (19 Uhr) in Innsbruck gegen Galatasaray Istanbul und am Freitag (18 Uhr/Schwaz) gegen den FC Villarreal schon sehen wollen, auch wenn die Spritzigkeit nach den heißen Übungseinheiten in Bad Häring noch fehlen wird.

Die Testspielgegner hat Martin Schmidt ganz genau nach den Trainingsinhalten ausgesucht. „Der Stärkegrad der Gegner, die Art und Weise, wie sie spielen, sind durchgeplant“, sagt Schmidt. „Galatasaray ist eine sehr körperbetonte und robuste Mannschaft mit ein paar routinierten Kanten drin. Das wird schon Punktspielcharakter sein. Einen Tag später gegen Villarreal, eine sehr spielstarke Mannschaft, kommt unser Abwehrverhalten auf den Prüfstand.“

So seien die Teams ausgesucht. „Wenn wir hier im Trainingslager den Inhalt Ballbesitz und Offensivthemen gehabt hätten, hätte ich Gegner hier aus der Region Kitzbühel ausgesucht, die wir 3:0 oder 4:0 schlagen wollten.“

Beide Spiele überträgt der FC Augsburg im Livestream auf seiner Youtube-Seite.

