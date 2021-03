09:13 Uhr

Nach Verletzung und Ruhepause: Zwei Augsburger Radrennprofis trainieren gemeinsam

Plus Die Augsburger Jung-Radprofis Marco Brenner und Georg Zimmermann bereiten sich gemeinsam auf ihre nächsten Aufgaben vor. Etwas Besonderes im Worldtour-Zirkus.

Von Robert Götz

Gemeinsam bereiten sich derzeit die beiden Augsburger Jung-Radrennprofis Marco Brenner (Team DSM) und Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) auf ihre nächsten Einsätze im Radrenn-Zirkus vor. Die beiden Freunde, die zusammen bei den E-Racers Augsburg sportlich groß geworden sind, haben sich vergangenen Donnerstag eine gemeinsame Ferienwohnung in der Nähe von Verona gemietet. „Wir trainieren beide nach den individuellen Vorgaben unserer Teams und wenn es passt, fahren wir gemeinsam“, erklärt Zimmermann. Bis Samstag sind die beiden noch auf den Straßen rund um die Provinzhauptstadt in Venetien unterwegs.

Profi-Radler Gregor Zimmermann fährt die Baskenrundfahrt

Der 23–jährige Zimmermann musste das geplante Debüt Anfang März für seinen neuen Rennstall aufgrund muskulärer Probleme verschieben. „Jetzt ist alles ausgeheilt und ich kann wieder voll trainieren“, ist Zimmermann froh, sein gewohntes Pensum auf dem Rad absolvieren zu können. Am 28. März ist er nun für das Eintagesrennen „Cholet - Pays de La Loire“ im Westen Frankreichs nominiert. „Für mich ist das ein erster Gradmesser nach meiner Verletzungspause und mein erster Start für meinen neuen Rennstall“, sagt Zimmermann. Sein erstes großes Ziel ist dann die sechstägige Baskenland-Rundfahrt vom 5. bis zum 10. April). Das Worldtour-Rennen startet mit einem Einzelzeitfahren in Bilbao und endet mit einer Bergankunft auf dem Arrate, einen 556 Meter hohen Berg in der nordspanischen Provinz Guipúzcoa.

Georg Zimmermann kann wieder voll trainieren. Bild: Intermarche

Augsburger Marco Brenner bei neuem Rennen am Start

Marco Brenner hat hingegen schon einige Rennkilometer in seiner ersten Saison als Profi hinter sich gebracht. Er startete bei der dreitägigen Tour des Alpes Maritimes du Var Mitte März in Frankreich und beim belgischen Eintagesrennen „Kuurne – Brüssel – Kuurne“. Dort sammelte Brenner, der als eines der größten Talente der Branche gilt, erste Erfahrungen im Top-Seniorenbereich.

Danach verordnete ihm sein Rennstall eine Rennpause, um die Belastung zu dosieren. Jetzt geht es für den 18-Jährigen aber am Sonntag weiter. Team-Chef Roy Curvers hat ihn für das neu installierte Rennen „Per Sempre Alfredo“ rund um Florenz nominiert. Damit wird an den 100. Geburtstag des italienischen Radrennfahrer Alfredo Martini erinnert. „Dieses brandneue Rennen bietet eine vielseitige Auswahl, mit der wir in verschiedenen Szenarien ein gutes Ergebnis erzielen können“, sagt Curvers.

Auf Marco Brenner ist der hügelige Beginn zugeschnitten, am Ende des Rennens sollen das sechsköpfige DSM- Team dann Sprinter Marius Mayrhofer in Stellung bringen.

Lesen sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen