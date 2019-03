vor 18 Min.

Pokerspiel um Alfred Finnbogason: Ist er gegen Hannover wieder fit?

FCA-Trainer Baum hofft, dass er den Stürmer gegen Hannover einsetzen kann, der Isländer selbst ist zurückhaltend.

Von Wolfgang Langner

Poker, Roulette oder Glücksrad – beim FC Augsburg fand am Dienstag die traditionelle „Casino Night“ statt. Sie ist mittlerweile ein fester Bestandteil im Terminkalender des Klubs geworden.

Mannschaft, Trainerteam, Mitglieder und Sponsoren treffen sich zu einem lockeren Spieleabend bei dem der gesamte Erlös (diesmal rund 6000 Euro) der Nachwuchsabteilung des Vereins zugute kommt. Über 300 Menschen waren im VIP-Bereich der WWK-Arena zu Gast – Rekordbesuch.

Wird Alfred Finnbogason bald wieder fit?

Am Spieltisch saß auch Alfred Finnbogason, der seit Wochen verletzt ist. Sein Trainer Manuel Baum sah ihn am Anfang der Woche durchaus als Option für die anstehende Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hannover 96, doch der Isländer selbst ist ganz vorsichtig: „Wir müssen abwarten, wie es in diesen Tagen noch läuft. Es ist schwer dazu etwas zu sagen.“

Finnbogason ist froh, dass die Mannschaft in den letzten beiden Spielen auch ohne ihn gut zurechtkam. Eine ähnliche Leistung fordert er jetzt gegen Hannover: „Das waren gute Ergebnisse. Das müssen wir jetzt mitnehmen, diese Qualität und diesen Willen, das Tor zu verteidigen.“ Der Stürmer ist überzeugt, dass die Mannschaft sehr konzentriert in das Hannover-Spiel gehen wird: „Wir haben auf diesem harten Weg gelernt, dass man keinen unterschätzen darf. Wenn wir unsere Werte auf den Platz bringen, dann bin ich zuversichtlich.“

Trainer Manuel Baum erteilt Denkpause für Marco Richter

Eher eine Denkpause bekam dagegen zuletzt Marco Richter verordnet. Doch in Leipzig durfte der 22-jährige Stürmer in den letzten 30 Minuten wieder einmal auf den Platz. „Ich war schon in einem kleinen Tief. Ich sehe das aber auch als Entwicklungsfaktor“, so Richter. Er glaubt aber, dass er sich wieder auf einem guten Weg befindet: „Eine Muskelverletzung hat mich auch etwas zurück geworfen, aber ich denke ich habe zuletzt in Leipzig eine gute Reaktion gezeigt. Jetzt hoffe ich, dass mich der Trainer wieder öfter aufstellt.“

Am Samstag erwartet Richter einen heißen Tanz: „Hannover steht auch mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen alles auf den Platz bringen, Lauffreude und kluges Zweikampfverhalten, dann bich ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen.“ Bei der Casino Night hatte Richter großen Spaß. Vor allem hat er sich über viele aufmunternde Worte gefreut: „Man hat uns hier den einen oder anderen guten Spruch mit auf den Weg gegeben.“

Themen Folgen