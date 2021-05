Radrennprofi aus Augsburg

vor 19 Min.

Radsport-Talent Marco Brenner ist im Zeitfahren genauso schnell wie Tony Martin

Marco Brenner wird in seinem ersten Profi-Jahr beim Rennstall DSM langsam an den Seniorenbereich herangeführt. Im Zeitfahren bei der Tour de Romandie setzte er ein Ausrufezeichen.

Plus Der junge Marco Brenner aus Augsburg setzt bei der Tour de Romandie 2021 ein Ausrufezeichen: Er fährt so schnell wie der siebenfache Zeitfahrweltmeister Tony Martin.

Von Robert Götz

Während das achtköpfige Fahrerteam vom Team DSM die ersten beiden Etappen des Giro d’Italia um die Spitzenfahrer Romain Bardet und den letztjährigen Giro-Zweiten Jai Hindley bewältigt hat, erholt sich der Augsburger Jung-Radprofi Marco Brenner derzeit noch von der kräftezehrenden Tour de Romandie. Nach fünf Etappen belegte er am Ende im Gesamtklassement Platz 65, etwas mehr als 31 Minuten hinter Sieger Geraint Thomas (Wales). „Die Endplatzierung war für mich nicht so wichtig, denn ich war ganz klar als Helfer eingeteilt“, sagt Brenner nach seinem ersten WorldTour-Etappenrennen in seiner Karriere. Zwischen den Klassikern und dem Giro d’Italia im Rennkalender ist die Schweizer Rundfahrt über fünf Etappen im Kalender der UCI WorldTour fest verankert.

Themen folgen