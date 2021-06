Radsport

13.06.2021

Positiver Coronatest stoppt Team des Neusässer Radprofis Georg Zimmermann

Plus Nach Positivtest bei einem Mechaniker reist die Mannschaft geschlossen von der Tour de Suisse ab. Es war ein Schock für alle Teammitglieder.

Von Robert Götz

Als am Sonntag Richard Carapaz aus Ecuador nach acht Etappen das Gelbe Trikot für den Gesamtsieg der Tour de Suisse überreicht wurde, war Radprofi Georg Zimmermann schon längst wieder zu Hause in Neusäß. Die sportliche Leitung seines Rennstalls Intermarché-Wanty-Gobert hatte nach der dritten Etappe am Dienstag entschieden, die Tour sofort zu verlassen, nachdem ein Mechaniker des Teams positiv auf Corona getestet wurde. „Natürlich war es ein Schock für uns alle. Aber ich denke, das war eine Selbstverständlichkeit, dass diese Entscheidung so gefallen ist“, sagte Zimmermann nach seiner Rückkehr. Es lief am Dienstag die dritte Etappe von Lachen nach Pfaffnau in der Innerschweiz über 185 Kilometer, als die Fahrer von Intermarché über den positiven Test ihres Mechanikers informiert wurden. Das Ergebnis des PCR-Tests vom Dienstagmorgen war am Nachmittag bekannt geworden.

Themen folgen