Zimmermann erfüllt sich mit Tour de France einen Kindheitstraum

Plus Georg Zimmermann beendet seine Saison frühzeitig. Doch der 23-jährige Neusässer betrieb mit mutigen Auftritten bei der Tour de France viel Eigenwerbung.

Seinen Saisonabschluss hatte sich Georg Zimmermann anders vorgestellt. Eigentlich wollte der 23-jährige Radprofi von Team Intermarché-Wanty-Gobert am Sonntag bei der traditionsreichen eintägigen Lombardei-Rundfahrt noch einmal alles geben, ehe es in die Renn- und Trainingspause gehen würde.