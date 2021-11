Sportakrobatik

vor 18 Min.

Hochzoller Sportakrobatik-Trio wächst über sich hinaus

Überzeugendes Trio in Schwarz-Rot-Gold passend zum Titelgewinn in der deutschen Meisterschaft: das Bundeskader-Trio des SAV Augsburg-Hochzoll mit (v.r.) Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer.

Plus Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer gewinnen zu Hause mit ihrer Balance-Übung den Titel in der Deutschen Meisterschaft der Junioren I. Dabei hatten sie in den vergangenen Monaten mit schweren Rückschlägen zu kämpfen.

Von Andrea Bogenreuther

Das Einturnen für ihre Tempoübung hatte den Augsburger Sportakrobatinnen Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer noch Sorgen bereitet, weil da so manches Zitter-Element schief gegangen war. Doch kaum hatte das Trio des SAV Augsburg-Hochzoll die Wettkampfmatte betreten, sprühten die jungen Sportlerinnen vor Selbstbewusstsein und zeigten souverän anspruchsvollste Sprung-Elemente wie einen geworfenen Doppelsalto oder einen gestandenen Sprung von Milla aus den Händen ihrer Partnerinnen zurück in deren Hände. Heftig beklatscht von den Fans in der Hochzoller Zwölf-Apostel-Halle, die die deutsche Meisterschaft der Junioren I vor Ort verfolgten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen