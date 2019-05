12:31 Uhr

Tennisspielerin Bayerlova reißt ihr Team mit

Souveräner 8:1-Sieg der Tennisfrauen von TC Schwaben Augsburg. Gleich am Donnerstag steht die nächste sportliche Herausforderung an

Von Andrea Bogenreuther

Wenn die Tennisspielerinnen des TC Schwaben in Bestbesetzung auflaufen, darf sich die Regionalliga-Konkurrenz warm anziehen. Denn mit ihrer etatmäßigen Nummer eins im Team, der 20-jährigen Michaela Bayerlova, haben die Augsburgerinnen gegen nahezu jede Mannschaft der Liga beste Chancen. So auch am Sonntag gegen die Gastgeberinnen von CaM Nürnberg, die vom TC Schwaben mit einem souveränen 8:1-Sieg die Grenzen aufgezeigt bekamen.

Im Saison-Auftaktspiel gegen Erfurt, das ihre Teamkolleginnen ebenfalls sicher mit 7:2 gewonnen hatten, hatte Michaela Bayerlova noch gefehlt, nun war die gebürtige Tschechin, die in Krumbach lebt, aber in den USA studiert, aufgrund eines Heimaturlaubs einsatzfähig.

Hatte die Augsburger Nummer eins im ersten Satz gegen ihre tschechische Konkurrentin Karolina Vlckova noch etwas Anlaufschwierigkeiten (7:6), zeigte sie im zweiten mit 6:0 ihre ganze Dominanz. Ähnlich überzeugend präsentierten sich ihre Teamkolleginnen. Julia und Carolin Jung etwa gaben auf den Positionen fünf und sechs nur ganze vier Spiele ab. Jede durfte sich über einen 6:1, 6:1-Erfolg freuen. Kein einziges Match lief über mehr als zwei Sätze, weshalb den Schwaben-Spielerinnen schon nach den Einzeln und der 6:0-Führung der Erfolg nicht mehr zu nehmen war. Die Doppel waren nur noch Kür, und die Augsburgerinnen konnten es verschmerzen, dass eines davon im Match-Tiebreak noch verloren ging. Sie sind trotzdem Tabellenführer. Bereits am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) steht für das Team des TC Schwaben das nächste Heimspiel an. Um 11 Uhr ist der Tabellenvierte TB Erlangen zu Gast.

Ein hartes Ringen, das bereits in den Einzeln entschieden wurde, lieferte sich der TC Schießgraben mit dem TTC Bad Wörishofen. Am Ende gab es einen 5:4-Erfolg für die Augsburger. Grundlage dafür waren die starken Leistungen der Top drei des Schießgraben. Auch für die Bayernliga-Männer geht es gleich am Donnerstag weiter. Sie empfangen ab 10 Uhr den TC Blutenburg München.

Themen Folgen