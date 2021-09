Prasselnder Beifall am Pokalabend für Türkspor Augsburg

Plus Fußball-Bayernligist wird von den Fans trotz 0:4-Niederlage gegen Türkgücü München gebührend gefeiert und aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Das hat es im altehrwürdigen Rosenaustadion schon lange nicht mehr gegeben: Weil etliche Zuschauer beim eigentlichen Spielbeginn der Partie im Bayerischen Toto-Pokal-Achtelfinale zwischen Türkspor Augsburg und Türkgücü München noch nicht im Stadion waren, musste der Anpfiff der Begegnung um 15 Minuten verschoben werden. Gut 1000 Besucher auf der Tribüne, darunter auch der türkische Generalkonsul aus München, wollten das Duell sehen und bekamen einen deutlichen 4:0-Sieg des Drittligisten aus der Landeshauptstadt serviert. Trotzdem wollte Türkspor-Funktionär Adem Gürbüz nicht lamentieren. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagte er schon zur Halbzeit.