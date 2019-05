15.05.2019

„Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt“

Mit Triathlon Augsburg und der TG Viktoria Augsburg starten gleich zwei Vereine aus der Fuggerstadt in die neue Saison der dritthöchsten deutschen Liga. Beide Teams haben personelle Veränderungen zu verzeichnen

Von Wilfried Matzke

Die beiden großen Augsburger Triathlonvereine starten heuer in der Regionalliga-Süd, der dritthöchsten deutschen Liga. Der Auftakt für Triathlon Augsburg und die TG Viktoria Augsburg erfolgt am Samstag (18. Mai) im oberpfälzischen Weiden. Die Herren von Triathlon Augsburg beendeten die letzte Saison äußerst zufrieden als Tabellen-Siebte unter den 15 Regionalliga-Mannschaften. „Unser Ziel als reiner Amateurverein bleibt der Klassenerhalt“, meint der Vereinsvorstand Paul Wenninger von Triathlon Augsburg.

Neuer Teamkapitän nach dem Weggang von Top-Triathlet Tom Hohenadl wird François Brie. Das komplexe Triathlon-Training steuert Sophie Binck. „Wir setzen diesmal auf einen ausgeglichenen Kader von neun Athleten“, berichtet Wenninger. Auch er als Vereinsvorstand gehört in Weiden zum fünfköpfigen Auftakt-Team.

Die Herren der TG Viktoria schafften im Vorjahr überraschend den Aufstieg von der Bayernliga in die Regionalliga. „Wir wollen uns in der dritthöchsten Liga etablieren“, sagt Maria Hivner, die Triathlon-Spartenleiterin und Trainerin der TG Viktoria. Zum elfköpfigen Kader gehören Leistungsträger Philipp Meyer, Teamkapitän Alexander Klimek und Neuzugang Thomas Knodt aus Ingolstadt. Klimek wird im fünfköpfigen Auftakt-Team in Weiden fehlen, da er nach einem Sturz beim Radtraining noch gehandicapt ist. Gar nicht am Ligabetrieb teilnehmen kann wegen seiner Ironman-Verpflichtungen der Viktoria-Profi Roman Deisenhofer. Der Augsburger erreichte 2017 in Malaysia den dritten Rang.

Die Damen der TG Viktoria verzichten heuer aufgrund fehlenden Personals auf einen Start in der Bayernliga. Beim Regionalliga-Auftakt in Weiden stehen sogar zwei Wettkämpfe auf dem Programm, nämlich ein Supersprint am Vormittag und ein Mannschaftsverfolgungsrennen am Nachmittag. Die weiteren Liga-Wettkämpfe für Triathlon Augsburg und die TG Viktoria folgen in Lauingen am 15. Juni, in Trebgast am 30. Juni, in Schongau am 21. Juli und in Beilngries am 17. August.

