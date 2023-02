Geht es für die TG Viktoria mit Lukas Stahl in die 2. Triathlon-Bundesliga?

Männer der TG Viktoria Augsburg haben ein großes Ziel. Insgesamt gehen vier Augsburger Mannschaften in der neuen Saison an den Start.

Ligen sind bei Mannschaftssportarten selbstverständlich. Aber auch in der ausgeprägten Individualsportart Triathlon hat sich ein sechsstufiger Ligabetrieb etabliert. Die TG Viktoria Augsburg wird heuer in der zweiten, dritten und fünften Liga antreten. Dazu kommt der Verein „Triathlon Augsburg“ in der vierten Liga.

Die Viktoria-Triathletinnen hatten im Vorjahr ihr Debüt in der zweiten Bundesliga-Süd auf dem sechsten Tabellenplatz beendet. Diese Liga startet am 27. Mai in Freilingen im Westerwald. Das Viktoria-Team bleibt weitgehend unverändert. Nur die Österreicherin Linda Hehenwarter wechselt zum hessischen DSW Darmstadt in die Erste Bundesliga. Dafür kommt Vanessa Baumeister vom TV Immenstadt. „Für die neue Saison haben wir uns vorgenommen, die guten Leistungen des Vorjahres möglichst oft zu bestätigen“, meint Kapitänin Nadine Reißner.

TG Viktoria Augsburg: "Wir werden um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga kämpfen"

Die Viktoria-Männer sind seit 2019 in der Regionalliga, der dritthöchsten Liga, vertreten. Im Vorjahr landeten sie ebenfalls auf dem sechsten Tabellenplatz. Heuer beginnt diese Liga am 13. Mai im oberpfälzischen Weiden. Tobias Kainz vom TV Eggenfelden und Alexander Martens vom MRRC München heißen zwei von mehreren Neuzugängen bei den Viktoria-Herren. Auch Lukas Stahl, der Top-Ironman von der TG Viktoria, gehört zum Regionalliga-Kader. „Wir werden um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga kämpfen“, verkündet Kapitän Alexander Klimek.

Mit 22 Triathleten sei der Kader so stark wie noch nie. Deshalb wurde auch ein zweites Viktoria-Herrenteam für die fünftklassige Landesliga-Süd angemeldet.

Der Verein „Triathlon Augsburg“ wird heuer nach seinem vorjährigen Aufstieg aus der Landesliga-Süd in der Bayernliga antreten. Marius Busse bleibt der Kapitän dieses Herrenteams. „Wir wollen uns mit einem jungen Kader im Mittelfeld der Bayernliga platzieren“, sagt Paul Wenninger, der Vorstandsvorsitzende von „Triathlon Augsburg“, einem reinen Triathlon-Verein mit 97 Mitgliedern.

Erstmalig wird in der Augsburger Region ein Liga-Wettkampf ausgetragen

Die erstmalig drei Ligateams der TG Viktoria sind ein nicht unerheblicher Kostenfaktor für den 125-jährigen Traditionsverein. „Unsere Finanzierung ist solide, denn wir setzen weiterhin auf ein organisches Wachstum der beiden Triathlon-Kader“, erläutert Lars Leifeld als Viktoria-Abteilungsleiter „Laufsport und Triathlon“.

Erstmalig wird in der Augsburger Region ein Liga-Wettkampf ausgetragen. Die Bayernliga und die Landesliga-Süd machen Station beim Triathlon am Zusmarshauser Rothsee am 2. Juli.