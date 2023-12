Basketball

18:00 Uhr

TV Augsburg erwartet eine Pflichtaufgabe

Von Johannes Graf

Die Frauen des TV Augsburg streben in der Regionalliga die Teilnahme an den Play-offs an. Spielertrainerin Mirijam Unger hat klare Vorstellungen für die Spiele bis zur Weihnachtspause.

Für die Spiele bis zur Weihnachtspause hat Mirijam Unger klare Vorstellungen. Zwei von drei Partien in der Basketball-Regionalliga möchte sie mit ihrem Team gewinnen, um den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. "Drei Siege wären natürlich noch besser", fügt die Spielertrainerin des TV Augsburg hinzu. Die vermeintlich leichteste Aufgabe wartet an diesem Wochenende im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Fireballs Bad Aibling (Samstag, 17.30 Uhr). Das Hinspiel haben die Augsburgerinnen souverän gewonnen, bis zur Halbzeit hatten sie sich aber nicht entscheidend abgesetzt. Unger berichtet bis dahin von einem Spiel "auf Augenhöhe". Eine taktische Umstellung, die Carina Högg eingebracht hatte, gab der Partie letztlich die entscheidende Wende und sorgte für den ungefährdeten 79:47-Erfolg. Ob Högg, regelmäßig Top-Scorer, diesmal mitwirken kann, wird sich eher kurzfristig entscheiden. Die ehemalige Erstligaspielerin kränkelt. Ebenfalls ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Helena Dahlem (Fingerverletzung). TVA-Spielertrainerin Unger berichtet von "wilden" und "komischen" Spielen Würden die beiden Stammkräfte gegen Bad Aibling ausfallen, wäre dies eine Schwächung. Gegen das unerfahrene, junge Team aus Oberbayern sollte Augsburg dennoch bestehen. Danach folgt das Auswärtsspiel bei Bayern München (Samstag, 9. Dezember). Den Jahresabschluss bildet das Heimspiel gegen den MTV München (Samstag, 16. Dezember). Zwar hat der TVA gegen jedes Team mindestens einmal gespielt, ein genaues Bild von der Leistungsstärke und dem Niveau der Konkurrenten konnte sich Unger allerdings immer noch nicht machen. "Ganz wilde Spiele" seien dabei gewesen, meint Unger. "Ganz komisch" wäre beispielsweise die Partie gegen den FC Bayern München gewesen, obwohl Augsburg mit 40 Punkten Vorsprung gewann. Neun Partien haben die Augsburgerinnen absolviert, fünf Siege geholt, vier Spiele verloren. Mit zehn Punkten stehen sie auf dem vierten von acht Rängen. Unger ist zufrieden, sollte ihre Mannschaft auch am Ende der Runde auf Platz vier stehen. Würde er doch zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen. "Das bleibt unser Ziel. Wir sind absolut im Soll", so Unger. Lesen Sie dazu auch Basketball TVA-Basketballerinnen: Ein gutes Viertel reicht nicht

